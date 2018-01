Det melder nyhetsbyåret AFP.

Samtidig avviser han bestemt at han ga ordre om det mye omtalte dopingprogrammet i russisk idrett.

Putin har tidligere fått sterke anklager mot seg om at han kjente til det russiske dopingprogrammet under OL i Sotsji. Det hevder varsleren Grigorij Rodtsjenkov i en ny dokumentar.

– Selvfølgelig, det kom fra høyeste hold, fra presidenten, sier den tidligere laboratoriesjefen.

Det er blant annet Rodtsjenkovs vitnemål som ligger til grunn for utestengelsen av Russland fra årets OL.

Rodtsjenkov lever i dag i skjul under vitnebeskyttelse i USA, og forteller han at han frykter for sitt liv og gleder seg over hver dag han er i live.

– Du kan ikke vite om det er en seriemorder i nærheten, sier Rodtsjenkov.

– Idiot

Tidligere laboratoriesjef Grigorij Rodtsjenkov. Foto: EMILY BERL / NYT

Putin uttalte seg tirsdag for å svare på beskyldningene fra dopingvarsleren, som altså hevder at russerne i mange år drev organisert doping med støtte fra staten.

– USA har denne idioten Rodtsjenkov. Alt er basert på et vitneutsagn, men er han til å stole på, spør Putin ifølge AFP.

Han innrømmer samtidig at det er Russlands egen feil at de er gransket for doping.

– Det har tross alt forekommet enkelttilfeller av doping, sier presidenten uten å spesifisere hvilke tilfeller han sikter til.

Ny dokumentar

Det er den tyske TV-kanalen ARD som viser dokumentaren, som er laget av journalist Hajo Seppelt.

Dokumentaren ble sendt i to deler mandag kveld denne uken, og tar et oppgjør med både russisk doping og IOC.

NRK 2 sender dokumentaren "IOC og det russiske dopingkomplottet" onsdag kl. 21.20.

Det var Seppelt som avslørte systematisk og politisk styrt doping i Russland i dokumentaren «The Secrets of Doping: How Russia makes its Winners» i 2014.

Mener Rodtsjenkov er troverdig

NRK møtte journalist Hajo Seppelt mens han la siste hånd på programmet.

– Slik han oppfatter det var det en direkte ordre fra presidenten selv. Rodtsjenkov fortalte oss at kun president Putin kunne godkjenne denne dekkoperasjonen, sier han.

– Dette er en påstand fra Rodtsjenkov og ikke et bevis, sier Seppelt, som likevel fester lit til påstandene fra Rodtsjenkov.

– Vi mener han er troverdig, sier han.

Les også: Forklaringene som felte Russland-toppene