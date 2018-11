Punger ut for å se Carlsen i VM – får ikke se hele partiet

Arrangøren har innført «time slots» på en halvtime, som betyr at publikum kun kan oppholde seg i spillerlokalet en halvtime av gangen.

Sjakk-journalisten Mike Klein fikk store reaksjoner da han la ut bilde av billetten lørdag:

Ilja Merenzon, administrerende direktør for VM-arrangøren World Chess, mener arrangøren måtte gjøre det av sikkerhetshensyn.

– Det er begrenset kapasitet i spillerlokalet. I helgene er det utsolgt, og den eneste måten vi kan få inn alle er å innføre «time slots». Folk får se på rundgang, sier Merenzon.

– Uheldig

I hele arenaen, The College i London, er det plass til 450 mennesker, ifølge Merenzon. I lokalet Carlsen og Caruana spiller er det kun plass til 150. Publikum som ønsket å se hele kampen, måtte derfor forlate lokalet etter 30 minutter. De hadde mulighet til å gå tilbake igjen, men da måtte de stille seg bakerst i køen.

Det er dog flere andre muligheter for publikum. Over hele arenaen er det skjermer med den internasjonale sendingen.

– En del gikk ut og inn igjen. Og det er uheldig for dem som ønsker å se hele kampen. Det er uheldig for dem som ønsker å se hele partiet. Men i New York så vi hvor mye pågang det var, og kun et par stykker ønsket å sitte inne i salen. Andre vil gå rundt på arenaen og se på kommentatorene, sier Merenzon.

SELVKRITISK: President i World Chess, Ilja Merenzon. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Visste ikke om systemet

Arrangøren ønsket ikke å oppgi publikumstallet for lørdag. Ifølge Merenzon er det utsolgt, men dette er kun et tema to dager. Han sier at han ikke har fått kritikk foreløpig, og at det meste har kommet fra journalister.

NRK var dog i kontakt med flere som var kritiske til ordningen. De sier også at de ikke visste om systemet da de kjøpte billetten.

– Det var en ulempe ved å øke kapasiteten. Vi får plass til flere, men da måtte vi innføre et system, sier Merenzon.

Søndag er det definitivt ikke utsolgt i The College; da er det hviledag. Neste parti spilles mandag.