DIREKTE KL 17: Se Russland - New Zealand her

Confederations Cup – også kalla prøve-VM – har sidan 2001 vore prøve-VM, arrangert i same landet som er VM-vert året etter.

Men ingen vinnar av prøve-VM har gått til topps i VM det påfølgjande året. Og det trass i at sjølvaste Brasil har vunne prøve-VM dei tre siste gongane.

NRK og TV 2 sender kampane i årets turnering, som tek til i St. Petersburg laurdag 17. juni. Her er kamplista og tv-lista:

Kampene i prøve-VM Ekspandér faktaboks Lørdag 17. juni: A: Russland - New Zealand, St. Petersburg 17.00 NRK1 Søndag 18. juni: A: Portugal - Mexico, Kazan 17.00 TV 2 Sportskanalen B: Kamerun - Chile, Moskva 20.00 TV 2 Sportskanalen Mandag 19. juni: B: Australia - Tyskland, Sotsji 17.00 NRK2 Onsdag 21. juni: A: Russland - Portugal, Moskva 17.00 TV 2 Sportskanalen A: Mexico - New Zealand, Sotsji 20.00 TV 2 Sportskanalen Torsdag 22. juni: B: Kamerun - Australia, St. Petersburg 17.00 NRK2 B: Tyskland - Chile, Kazan 20.00 NRK3 Lørdag 24. juni: A: Mexico - Russland, Kazan 17.00 NRK1 A: New Zealand - Portugal, St. Petersburg 17.00 NRK2 Søndag 25. juni: B: Tyskland - Kamerun, Sotsji 17.00 TV 2 Sportskanalen B: Chile - Australia, Moskva 17.00 TV 2 Sportskanalen Onsdag 28. juni: Semi-finale: Vinner A - Toer B, Kazan 20.00 NRK2 Torsdag 29. juni: Semi-finale: Vinnar B - Toer A, Sotsji 20.00 TV 2 Zebra Søndag 2. juli: Kamp om tredjeplassen, Moskva 14.00 TV 2 Zebra Finale, St. Petersburg 20.00 NRK2

Både i Tyskland i 2006 og i Sør-Afrika i 2010 blei Brasil slått i kvartfinalane etter siger i prøve-VM året før. Men verst gjekk det på heimebane i 2014 med ufattelege 1–7 mot Tyskland i semifinalen.

I år er ikkje Brasil eingong med. Eit godt omen for den søramerikanske giganten framfor VM 2018?

St. PETERSBURG: Krestovsky stadion har plass til 70.000 tilskodarar og er arena for både opningskamp og finale Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Frankrike hadde det heller ikkje godt i 2002. Dei vann prøve-VM i 2001. Men i VM året etter blei det eitt poeng, null mål og sisteplass i gruppa, og første fly heim frå Japan.

Deltakarane i Confederations Cup er VM-arrangøren, regjerande verdsmeister og dei seks regionale meistrane.

Avbryt kampar

I årets turnering skal dommarane kunne avbryte kampar dersom det oppstår episodar i samband med rasisme eller anna diskriminering frå publikums side. FIFA skal ha inspektørar ute på tribunane.

Men framtida for turneringa er uviss. Prøve-VM er upopulær blant klubbane, fordi det tek ekstra krefter frå spelarane.

– I 2021, året før VM i Qatar, blir det ikkje prøve-VM, opplyser Tysklands fotballpresident og FIFA-styremedlem Reinhard Grindel.

Det er på grunn av den ekstreme varmen i Qatar midt på sommaren. VM 2022 er flytta til seinhausten, men det er uaktuelt å legge prøve-VM så seint på året.

Deltakarane i prøve-VM Ekspandér faktaboks Gruppe A: Russland – arrangør New Zealand – Oceania-meister Portugal – regjerande europameister Mexico – meister i Nord- og Mellom-Amerika Gruppe B: Tyskland – verdsmeister Kamerun – meister i Afrika Chile – meister i Sør-Amerika Australia – meister i Asia

Fem unge å sjå opp for

Her er eit knippe unge spelarar som kan markere seg i årets turnering:

Ajdin Hrustic, Australia (20), midtbane

Den Melbourne-fødde midtbanespelaren kunne også spela for Bosnia, men takka i mars i år ja til Australias U23-tropp. Groningen-spelaren debuterte på A-laget mot Brasil for berre nokre få dagar sidan (0–4) då han blei bytta inn tidleg i andre omgang.

Joshua Kimmich, Tyskland (22), forsvar

Bayern München-forsvarsspelaren debuterte på landslaget 17. mai 2016, og det gav han plass i EM-troppen same sommaren. Han tok den faste høgrebackplassen på EM-laget, og fekk plass på UEFAs all star-lag. For Bayern München spela han 27 kampar og scora seks mål i Bundesliga sist sesong. Og han scora Tysklands andre mål i 3-0-sigeren på Ullevaal i september i fjor.

UNGT TALENT: Hirving Lozano, Mexico Foto: Eduardo Verdugo / AP

Han blei toppscorar og beste unge spelar i Mellom- og Nord-Amerikas variant av meisterligaen denne sesongen. Der scora han åtte mål og hjelpte sin klubb Pachuca til siger. Han har spela 120 kampar for Pachuca på tre år, og scora 31 mål. På landslaget debuterte han i februar fjor og spela seg straks til fast plass på venstrevingen.

Andre Zambo Aguissa (21), Kamerun, midtbane

Han har blitt nøkkelspelar for Marseille det siste året, etter å ha debutert i 2015. Han debuterte på landslaget mot Tunisia i mars i år.

André Silva, Portugal (21), angrep

Han kan bli Portugals neste målmaskin. Silva har scora sju mål på dei åtte landskampane han har spela, og sjølvaste Ronaldo har peika han ut som sin arvtakar. Han har bøtta inn mål i EM for aldersbestemte landslag, mellom anna hat-trick på 19 minutt i debutkampen i U21-kvalik. For klubblaget Porto scora han 17 mål på 48 kampar før han denne veka blei kjøpt av Milan for 40 millionar euro.

UNGT TALENT: Timo Werner, Tyskland Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

«Turbo-Timo» scora 21 Bundesliga-mål på 31 kampar for Red Bull Leipzig sist sesong, og er spådd å bli Tysklands neste storscorar etter at Miroslav Klose gav seg. Werner debuterte på landslaget mot England og Aserbajdsjan i mars, men har enno ikkje scora på A-landslaget. Derimot har han 33 mål på aldersbestemte landslag.

Dane Ingham (18), New Zealand, forsvar

Hans lag er spådd vanskelege kampar, men tenåringen som spelar i Brisbane Roar i Australia er likevel venta å setje seg i respekt. Han blei i januar den fjerde yngste målscorar i A-ligaen. Han debuterte på landslaget mot Fiji i mars. Til Confederations Cup får han med seg sin bror Jai.