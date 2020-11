Prøvde å slanke seg best i verden – ble dårligere og dårligere

– Når jeg ser tilbake gjennom treningsdagboka, er det helt sykt at jeg trente det jeg gjorde fra september til sesongstart i fjor. For jeg ser kommentarene jeg har i dagboka. Det er «ræva økt», «elendig økt», «dårlig økt», «følte meg sliten» ... Men jeg var tynn da, og det var bra, ler Musgrave selvironisk.

30-åringen kan endelig smile igjen. Lørdag ble han nummer seks på den klassiske 15-kilometeren i Ruka, på plassen bak den finske hjemmefavoritten Iivo Niskanen.

For et år siden var han over to og et halvt minutt bak samme Niskanen på det tilsvarende løpet. Den gangen vant finnen, mens Musgrave ble nummer 48.

Sist vinter utviklet seg til et mareritt for mannen som faktisk var beste norsktalende løper på VM-femmila i Lahti i 2017 på en fjerdeplass.

Nå avslører han overfor NRK hva som var årsaken til fiaskosesongen. Foran sesongen bestemte han seg nemlig for å gå ned i vekt.

Ble tynn, glemte resten

– Jeg hadde slitt litt i motbakkene, så jeg tenkte jeg skulle bli dritlett og herje i Tour de Ski opp den siste bakken. Men det ble ikke noe herjing i fjor. Det ble helt ræva, så jeg har gått litt tilbake til det jeg har gjort før, bremset litt ned på treninga og prøvd å ha litt mer kvalitet. Og det virker som det går fortere på ski i år, smiler han.

VIKTIG VERKTØY: Andrew Musgrave slanket bort muskelmasse. Det gjorde ikke kroppen bedre egnet til å gå fort på ski. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Så du prøvde rett og slett å slanke deg i bedre form i fjor?

– Jeg gjorde det i fjor, ja. Og det funket veldig dårlig.

Musgrave forteller at han bruker å velge seg ett fokusområde foran hvert treningsår.

– I fjor var det å bli tynn. Og jeg klarte å bli tynn, men jeg glemte resten, at man skal ha overskudd på trening og kvalitet. Det ble mange timer med ræva kvalitet, rett og slett, sier Musgrave, som dermed framstår som et bevis på at man ikke nødvendigvis blir en bedre skiløper av å transportere mindre vekt rundt i skiløypa.

– Pri én er i hvert fall å få trent bra, og det er vanskelig å få til det hvis du har fokus på å være tynn hele tida, konstaterer han.

Mistet muskelmasse

Andrew Musgrave erkjenner at han gikk ned mer i vekt enn det han først hadde sett for seg. Han ble motivert av å se at vekta gikk nedover. Når han nådde ett vektmål, satte han seg et nytt.

– Du tenker «litt mer, så blir det enda bedre». Men så blir det tungt etter hvert, konstaterer han.

Fra sin gamle matchvekt på 77–78 kilo, var han plutselig nede på 72. Og det var ikke akkurat sånn at han var overvektig før han satte i gang heller.

– Det var ikke bare fett jeg gikk ned, det var muskler også. Jeg var rett og slett en pingle, erkjenner han når han ser tilbake på det.

Midtveis i fjorårssesongen bestemte han seg derfor for at vekta måtte opp igjen. Det ga heller ikke umiddelbart positivt utslag, for plutselig hadde han en helt annen kropp enn den han var vant til å trene med.

BEST I NORGE: Røa-løperen Andrew Musgrave vant NM-sprinten på Lillehammer i 2014, men med britisk pass fikk han ikke NM-gullet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ekstrem

For Musgrave var det derfor helt greit at koronapandemien satte en bråstopp for skisesongen i mars. Gjennom våren, sommeren og høsten har han funnet tilbake til sitt gamle jeg.

Og der mange før ham har mistet kontrollen i forbindelse med vektreduksjon for å hevde seg i utholdenhetsidrett, føler Musgrave at han hadde kontroll. Men han lærte ei lekse.

– Jeg skjønte at det ikke funket, da var det ikke vits i å tyne vekta lenger. Det er totalen som er viktig. Kvalitet på trening, kroppen – alt er viktig. Du må ha fokus på alle områdene.

Storbritannias landslagstrener Jostein Vinjerui bekrefter at britene prøvde å justere vekta før forrige sesong.

– Hele laget gjorde det samme, men «Muzzy» var mest ekstrem. Det er sånn «Muzzy» er. Hvis han finner noe han tror funker og synes funker, er det «all in», og da blir det av og til litt for mye. Det har skjedd med andre ting også. Men sånn er det bare, sier Vinjerui, som konstaterer at sluttsummen kom ut i minus for lagets største stjerne.

– Følte du prosjektet var under kontroll?

– Ja, absolutt. Det var i samarbeid med ernæringsfysiolog som vet hva han driver med, oss trenere og alle. Det var bare ikke vellykka for «Muzzy» din del.

Tror på VM-suksess

Vinjerui påpeker at også Andrew Young gjorde det samme, men adskillig mindre ekstremt.

– Han greide å balansere fint og ble bedre av det. Han er så god som han er i dag fordi han gjorde litt endringer og tiltak i fjor på kosthold, sier Vinjerui.

Young ble nummer 16 på lørdagens 15 km, og sammen med Musgrave sørget han dermed for den beste britiske verdenscupinnsatsen i et klassisk distanserenn noen gang.

Tilbake på sin gamle matchvekt føler en tyngre, men lettet, Andrew Musgrave at det nå er mulig å forbedre fjerdeplassen fra Lahti-VM under VM i Oberstdorf i februar/mars neste år.

– Det er ingen grunn til at det ikke skal være mulig. Jeg gikk på en smell i fjor, men jeg har kommet sterkere utav det. Så jeg tror jeg skal klare å kjempe om seier utover vinteren, sier Musgrave.

Søndag går han ut som nummer sju på jaktstarten som avslutter minitouren i Ruka.