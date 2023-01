Prorussiske aktivister stjal overskriftene fra Djokovic – truet sikkerhetsvakter og hedret Putin

Skandalescenene utspant seg under kvartfinalen mellom serbiske Novak Djokovic og russiske Andrej Rubljov på hovedscenen i Australian Open.

Serberen storspilte og vant overbevisende 6–1, 6–2, 6–4 på fasjonable Rod Laver Arena.

Den mektige oppvisningen havnet imidlertid i skyggen av bråkmakere. For samtidig som russiske og belarusiske tennisspillere må spille under et hvitt, nøytralt flagg, er det heller ikke lov til å ha dem med på tribunen. Det samme gjelder krigssymbolet «Z».

Australian Open har ført dem opp på listen over forbudte gjenstander og symboler, men det stoppet ikke en større supportergruppering fra å bryte reglene.

STJERNER: Serbiske Novak Djokovic og russiske Andrej Rubljov. Sistnevnte har tidligere tatt avstand fra Russlands krigføring mot Ukraina. Foto: PAUL CROCK / AFP

Nesten 15.000 fremmøtte kunne høre ropene «Serbia, Russland, Serbia, Russland» utenfor stadion. En gjeng samlet seg rundt et russisk flagg med bilde av president Vladimir Putin etter kampen, ifølge Telegraph.

På innsiden av Rod Laver Arena lurte en av de fremmøtte sikkerhetsvaktene med å ta på seg dobbelt sett med T-skjorter. Da han vrengte av seg den hvite han ankom med, viste han frem en T-skjorte med krigssymbolet «Z» på sort bakgrunn.

Mannen stod med en serbisk gruppering gjennom kampen. Etter kampen gjemte han Z-logoen bak en sort jakke og fikk den hvite T-skjorten signert av Novak Djokovic.

STOD MED SERBISKE FANS: Her er mannen som hadde på seg den sorte T-skjorten med Z i sort jakke, helt til høyre i bilde. Han holder frem T-skjorten som dekket over den ulovlige logoen. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

På bildet ser man mannen rekke ned T-skjorten med påskriften «Djokovic, Dokic, Messi».

Fire personer bortvist

Tennis Australia, arrangøren av årets første Grand Slam-turnering, skriver i en pressemelding at fire personer ble bedt om å forlate stadion for å ha vist frem upassende flagg og symboler, samt truet sikkerhetsvaktene.

I uttalelsen heter det at «Victoria-politiet har grepet inn og fortsetter avhør av dem. Sikkerheten til de fremmøte er vår fremste prioritet og vi jobber sammen med sikkerhetsvaktene og myndighetene».

Den tidligere ukrainske tennisspilleren Oleksandr Dolgopolov tar til orde for at han bør utestenges fra alle fremtidige arrangementer i Australia.

Allerede i første runde av turneringen ble retningslinjene rundt flagg brutt. Da ukrainske Kateryna Baindl møtte russiske Kamilla Rakhimova i første runde, ble et russisk flagg hengt opp bak tribunen.

Hendelsen ble fordømt av Ukrainas ambassadør til Australia, Vasyl Myrosjtsjenko, som ba Tennis Australia håndheve sitt eget regelverk.

PS! Russiske Karen Khatsjanov er i semifinalen for herrene i Australian Open, mens den hviterussiske duoen Viktorija Azarenka og Aryna Sabalenka spiller i hver sin semifinale på kvinnesiden. Wimbledon er den eneste av Grand Slam-turneringene som ikke tillater at spillere fra de to landene får delta.