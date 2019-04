Profiler føler seg «tunge» – Horneland feller tøff dom: – De har trent for dårlig over tid

For etter Stabæk-kampen for to uker siden uttalte Søderlund at han følte seg tung underveis. Helland sa det samme etter 0–0 mot Strømsgodset mandag denne uken.

Søderlund sier til NRK før det uhyre viktige møtet med Molde søndag kveld at det handler om treningen gjennom vinteren og inn mot kampene. Helland var på sin side ikke tilgjengelig for pressen torsdag.

Få mer ut av spillerstallen

RBK-trener Eirik Horneland følger ikke spesielt med på hva som blir sagt verken før eller etter kamp. Han kvikner til i intervjuet med NRK når han får høre hva de to RBK-profilene har sagt.

– Da tenker jeg at de har trent for dårlig over tid hvis de er slitne nå. Det er et utspill jeg mener ikke er rett. Jeg mener du må trene hardt og godt over tid for å skape utvikling, sier han.

– Ja, det kan handle om trening og at laget ikke er godt nok trent fra før. Det kan stemme det, sier Søderlund når han får sin egen treners korte analyse på hvorfor han selv føler seg tung.

Da Horneland ble presentert som ny trener for trønderne en gang i januar i år, mente han at det var mulig å ta mer ut av spillerstallen som allerede var der ved å «trene godt og grundig nok». Han sa også at han var usikker på hvordan Rosenborg hadde trent før, men var opptatt av at dersom man skulle klare seg i Europa så var man nødt til å ha voldsom løpskraft.

TRÅTT: Både Rosenborg og angriper Alexander Søderlund har sett tunge ut i sesongstarten Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

– Trøkke på

Han la deretter til at han ikke synes Rosenborg har vært så løpssterke sist sesong og at man fysisk var nødt til å «flytte noen grenser». Eksemplet hans var trøndernes innsats i Europa League, hvor han mente løpskraften «var for dårlig».

På spørsmål om hvor mye de tøffe høyintensitetsøkter er justert opp fra han tok over og frem til seriestart sammenlignet med fjoråret, svarer Horneland slik:

– Jeg synes ikke vi trener for mye. Vi gjør ikke det. Vi har også justert oss litt med tanke på det nivået som lå her. Men så tror jeg du må våge å gamble litt, trøkke på i treningsøktene for å kunne skape vekst og utvikling. Og så er det sånn at en del av dem har en skadehistorie fra i fjor. Det tror jeg også spiller inn.

Horneland sier så at øktene i år er annerledes enn under regimet til Kåre Ingebrigtsen og Rini Coolen, Rosenborgs to hovedtrenere den gangen. Dagens RBK-trener mener spillergruppen «må gjennom det» fordi «de driver en idrett som går fortere og fortere, man må ha mer intensitet i spillet og flere høyhastighetsløp».

– Må ha solid motor

INTENSITET: Eirik Horneland vil ha mer trøkk i treningsøktene på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Dersom vi stritter imot det, så klarer vi ikke være med på utviklingen. Vi må våge å være med på utviklingen der spillet går fortere og det må løpes mer.

– Handler ikke fotballen i dag like mye om såkalt energikontroll, at man for eksempel presser ballfører de riktige stedene og det rette tidspunktet, ikke bare ha en solid motor?

– Du må ha en solid motor, nok løpskraft til å være overtall hele veien, både offensivt og defensivt. Så er det ikke så enkelt at det bare er å løpe nok, du må ha det taktiske oppi dette også. Men det hjelper å være godt trent og kunne løpe nok, løpe nok med høyhastighetsfart og ha nok intensitet. Og så handler det om å gjøre det over tid.

– Hvis du ser bort ifra sesongoppkjøringen, har det vært forbedringer i antallet høyhastighetsløp i kampene så langt sammenlignet med i fjor?

– Det må du se over tid. Nå sist mot Godset så hadde vi ballen hele veien. Da blir det annerledes og en taktisk match. Det er jo mer enn bare de tallene, det er det taktiske oppi dette, derfor er jeg ikke så opptatt av tallene. Jeg klarer å se om vi løper nok eller ikke, sier Horneland.

STORKAMP: Rosenborg og Molde braker sammen i femte serierunde i helgen. Her fra tilsvarende oppgjør i Molde i fjor da blåtrøyene vant 1–0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Sliten

Søderlund rapporterer om lengre økter og flere spillsekvenser i Rosenborg så langt i år. Det er grunnen til at han føler seg tung. Han sier det for hans del tar tid å bygge seg opp igjen og at han nå bare må stå i det, brøyte seg gjennom og så forventer han en kapasitetsmessig gevinst litt lengre der fremme.

Den dagen det sitter, så tror jeg vi blir farlige. Som jeg har sagt tidligere, det har vært tungt, men jeg får en gevinst til slutt, sier Søderlund, som bedyrer at han tåler Hornelands hardkjør.

– Jeg vet hvordan dette fungerer. Jeg har trent under ham før. Men nå har det tatt lengre tid. Det har med hvordan fjorårssesongen var for min del. Det var mye inn og ut, jeg var sliten, det tar nok litt tid. Jeg håper det løsner inn mot helgen, sier RBK-spissen.

Det trenger laget. I kveld møter trønderne nemlig et Molde i storform i rundens hovedkamp i Eliteserien.