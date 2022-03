Profilar avslører OL-oppvaskmøte etter uttakskrangel: – Alle korta vart lagde på bordet

Det har gått vel ei veke, og for enkelte av utøvarane knapt nok det, sidan dei kom heim til Europa etter eit intenst OL i Beijing.

Fleire av utøvarane som var i Kina reiste rett til Lahti og verdscup sist helg, men har fått tid til å reflektere over den meisterskapen som har vore.

Johannes Høsflot Klæbo har mellom anna i NRK gått hardt ut mot OL-bråket i den norske leiren.

No tek endå fleire bladet frå munnen om det som skjedde i kulissane.

Den største konflikten under meisterskapen var mellom Emil Iversen og landslagsleiinga. Trønderen kjende seg dolka i ryggen i forkant av uttaket til 15 kilometer klassisk.

STAFETTSØLV: På dei norske langrennsherrane under OL i Beijing. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

«Dette var ikkje bra»

Ifølgje Pål Golberg, Iversen sjølv og Erik Valnes vart det kalla inn til møte dagen etter.

– Vi las jo ting i media, vi òg. Vi skjønte at dette blir det bråk av. Ganske kjapt vart det teke eit møte med alle saman, seier Valnes.

På spørsmål om oppvaskmøte er eit dekkjande ord for det som skjedde, svarer Valnes først «ja». Deretter bruker han litt tid på å tenkje og er usikker på korleis han skal definere det.

– Det har i alle fall vore eit møte der ting har vorte lagde på bordet. Det vart sagt at «dette har skjedd, dette var ikkje bra og no ser vi vidare».

– Ingen har vore store uvenner

GULL MED HEIM: OL starta litt tungt for Erik Valnes, men han slo kraftig tilbake med gull på lagsprint. Foto: Torstein Bøe / NTB

Valnes var i stor grad ein del av uttaksdebatten i samband med 15 kilometeren.

– Kva vart sagt?

– Det vil eg ikkje gå inn på, seier Valnes.

– Kvifor ikkje?

– Det er greitt å halde det internt det som skal vere internt.

– Aksepterte du det som vart sagt der?

– Absolutt. Det er ingen som går rundt og er uvenner, det er ingen som har vore store uvenner heller. Det som skulle bli sagt, har vorte sagt. Vi held internt kva det er.

– Eg trur alle vart klokare

TØFT OL: For Emil Iversen, som her poserer på premiepallen etter stafettsølvet i Beijing-OL. Foto: Torstein Bøe / NTB

Emil Iversen lettar endå meir på sløret.

– Det oppvaskmøtet var ikkje på grunn av det eg sa i media, men prosessen før uttaket. Vi hadde nokre møte der vi reinsa lufta og fekk forklart oss litt. Eg trur alle vart litt klokare av det. Vi fekk letta på trykket, seier 30-åringen.

– Kva sa du i møtet?

– Eg og leiinga forklarte vel kva som hadde skjedd. Det var mange som lurte på det. Men eg vil ikkje gå djupare på det. Alle korta vart lagde på bordet.

Langrennssjefen med fokus på verdscup

Langrennsleiinga har vore særs sparsame med detaljar rundt det som skjedde i forkant av Iversen-vrakinga.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her før avreise til OL i Beijing. Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Dei har stort sett sagt at dei vil halde ting internt. Langrennssjef Espen Bjervig har berre sagt at han hadde ein prat med Iversen den kvelden trønderen lufta frustrasjonen sin.

Når NRK tek kontakt med Bjervig i samband med skildringane til herreløparane, seier langrennssjefen at han no har fullt fokus på verdscupen i Drammen og Holmenkollen denne veka og har sagt det han kan om ei evaluering etter sesongen.

– Uheldig og bør ikkje skje

Pål Golberg var ein av få som ope kritiserte Iversen etter lagkompisens utblåsing i NRK. Han opplevde møtet som viktig for å ta ein fot i bakken etter at «mange hadde prata til media og lita grad med kvarandre».

– Det var fint å forklare frå begges side, seier Golberg.

– Vi ønskjer å gå fortast mogleg på ski, men alle ting som skjer og opptek deg går utover kreftene. Vi kan vere samde om ein ting. Det er at vi ønskjer at det skal vere fokuset. Så er det klart, vi kjem heilt sikkert til å diskutere innhaldet i bakgrunnen for dette her. Det er det rom for å gjere når sesongen er ferdig.

Landslagsveteranen legg likevel til følgjande:

– Eg forstår frustrasjonen til Emil. Han har fått beskjed om at han skal gå skirenn, så kjem vi dit og han skal ikkje gå det skirennet. Det er uheldig og bør ikkje skje. Så er det samtidig menneskeleg å snakke med og ikkje om kvarandre. Det er grunntanken min, seier Golberg.

MÅ LÆRE AV DET: Det er bodskapen til Pål Golberg, tillitsmann i sprintlandslaget. Her er han avbilda sist helg under verdscupen i Lahti. Foto: Martin Leigland / NRK

Valnes påpeikar at dei kjapt fekk saka ut av verda, men meiner til liks med Klæbo at landslaget må lære av det som har skjedd.

– Vi og forbundet har det søkjelyset på oss. Det er klart det er uheldig at det blir støy midt i ein meisterskap. Det må takast ein runde, men så er det ikkje sånn at nokon har vore store uvenner, gjentek Valnes.

– For meg har ting allereie vorte rydda litt opp i sånn i det store biletet.