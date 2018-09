I en kommentar onsdag skriver NRKs bokseekspert hevder at norske proffboksere møter altfor svak motstand når de bokser mot utenlandske boksere.

Han viser til at det i løpet av 38 kamper er blitt 34 seire, én uavgjort og bare tre tap på hjemmebane de siste to årene. «Er Norge plutselig verdens beste boksenasjon?», spør han.

Øfsti utdyper hva han mener:

– I boksing finnes det noe som heter «journeymen», det er boksere som er på et lavt nivå og som reiser rundt og stiller opp og er en slags kanonføde for talentfulle boksere som det satses på. Så langt har de norske proffene, siden det ble åpnet for proffboksing i Norge i 2016, møtt den type boksere, sier han.

NRKs bokseekspert Anders Werner Øfsti. Foto: NRK

– Skal ikke undervurderes

Kevin Melhus debuterte som proffbokser i Oslo Spektrum mot Christian Dulz. Han ble med det den første som bokset en kamp i Norge siden forbudet mot proffboksing ble innført i 1981.

Bokseren mener kritikken til Øfsti ikke treffer helt blink.

– Du skal ikke undervurdere «journeymen». Der er det utrolig mange gode boksere. Det er ikke noen «walk in the park». Jeg møtte selv en «journeyman» i februar og holdt på å tape kampen, forteller Melhus.

– Samtidig har han rett i at noen av kampene i Norge har vært for dårlig matchet. Det er jeg helt enig i, men veldig mange av dem har også vært bra matchet, så det er ikke helt svart-hvitt, understreker han.

Bokseren møter den svenske mesteren Marcus Alberts i det kommende stevnet i Skien. Ifølge Melhus kan det bli et svært tøft og jevnt oppgjør.

– For min egen del møter jeg en tidligere svensk mester nå i oktober. Han har flere seire enn meg og han har flere kamper.

President Leidulf Gravråk i Norges Profesjonelle bokseforbund. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Boksere med lang erfaring

Leidulf Gravråk, president i Norges profesjonelle bokseforbund, er heller ikke enig med NRKs bokseekspert i at såkalte «journeymen» er boksere på et lavt nivå.

– Vanligvis er dette boksere med lang erfaring og det er vanskelig å slå ut en slik motstander. Det er veldig god trening å møte slike boksere, sier han.

– Men om vi ser på statistikken. Betyr det at våre boksere er veldig gode?

– En del av dem er veldig gode.

– Hvis du sammenligner med fotball, så har vi boksere fra sjettedivisjon til mesterligaen blant våre boksere. Når du har boksere som starter i sjettedivisjon, så starter ikke disse mot boksere fra mesterligaen.

– Siden vi er en relativt fersk boksenasjon, vil det nødvendigvis være en periode der vi bygger opp boksere opp til et et nivå der de møter stadig bedre boksere. Det vil skje, kommenterer Gravråk.