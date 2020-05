Problemene som kan velte Premier League-planene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For de som savner engelsk fotball, så det ut til å komme en stor nyhet mandag.

Storbritannias regjering åpnet for at store sportsarrangementer kan holdes bak lukkede dører fra og med 1. juni, så sant koronaviruset kontrolleres.

Det kunne vært grønt lys for fortsettelsen av Premier League, som har vært suspendert siden 13. mars. I Tyskland, Italia og Spania har regjeringen godkjennelse gjort at lagene i de øverste divisjonene har begynt å trene igjen.

Serie A og La Liga håper på oppstart i midten av juni. Bundesliga begynner igjen nå til helgen.

Men i Premier League gjenstår fortsatt to store utfordringer. Om de ikke løses, kan hele sesongen bli kansellert.

SNART I GANG: Erling Braut Haaland og Dortmund. Foto: Thibault Camus

«Project Restart»

Datoen klokken tikker ned mot, er 25. mai. Det er fristen til UEFA, organisasjonen som styrer europeisk fotball, for at ligaene skal levere en plan for oppstart.

Mandag møttes de 20 klubbene i Premier League. Etterpå sa ligaens daglige leder, Richard Masters, at han ikke visste når kampene vil begynne igjen.

Et av de to store hinderne handler om bruken av nøytrale baner.

For nesten to uker siden annonserte Premier League «Project Restart», en plan for oppstarten som foreslo at de resterende 92 kampene skulle spilles på mellom åtte og ti nøytrale baner.

Årsaken var råd fra myndighetene om at et lavere antall baner vil redusere belastningen på politiet og helsevesenet, som allerede har nok å gjøre med å forhindre dødsfall og kontrollere epidemien. Politiet frykter også at fans kan samle seg utenfor stadionene.

Dette virket i utgangspunktet som et logisk argument som klubbene fint kunne akseptert, i et land hvor viruset nå har tatt mer enn 30.000 liv.

Men så lett er det ikke.

Hjemme best

Flere klubber har nemlig protestert mot planene. Tre av dem har gjort det offentlig: Brighton, Aston Villa og Watford.

Alle disse slåss mot nedrykk.

Deres hovedargumenter har vært at nøytrale baner fratar bunnlagene fordelen av å spille på hjemmebane, som kan utgjøre forskjellen mellom nedrykk og trygg plass.

Villa har for eksempel ti kamper igjen. Seks av dem er hjemme.

– Vi er et lag som tar stor stolthet i hjemmeformen, har Villas daglige leder, Christian Purslow, sagt ifølge BBC.

HOLDER IGJEN: Aston Villa-sjef Christian Purslow. Foto: ISABEL INFANTES

Et annet argument, som har blitt brukt av Brightons daglige leder, Paul Barber, er at Bundesliga skal starte opp igjen ved å bruke klubbenes egne stadioner.

– Hvis Tyskland kan, hvorfor kan ikke vi? har Barber sagt, ifølge The Guardian.

Disse protestene har ført til beskyldninger om at bunnlagene nekter å samarbeide. Enkelte skikkelser i andre klubber har mistenkt at bunnlagene ønsker å stikke kjepper i hjulene for oppstarten.

Anklagen er av den kyniske sorten. Alle de 20 lagene frykter at de må betale tilbake 9,6 milliarder kroner til TV-selskapene om sesongen ikke fullføres. Dette vil være rundt 480 millioner kroner i snitt per klubb.

Men lagene som rykker ned, vil tape rundt 2,5 milliarder kroner hver. For dem er det bedre at ligaen kanselleres og resultatene viskes ut, enn at den fullføres.

Bunnlagene har insistert på at de kun er opptatt av sportslig rettferdighet. Under møtet mandag kom det frem at de heller ikke er alene: Engelsk presse skriver nå at mer enn halvparten av lagene er imot nøytrale baner.

Dermed skal Premier League nå gå tilbake til myndighetene og spørre om kravet om nøytrale baner virkelig er så strengt.

Om svaret er ja, vil planene om oppstarten stå fast.

– Bare tull

Den andre utfordringen til Premier League er å komme til enighet med spillerne.

Mange spillere i Europa er redde for å bli smittet på fotballbanen. Noen av dem har små barn, partnere og familiemedlemmer som er i risikogruppen for korona.

I Tyskland har ikke spillerne hindret oppstarten. Det har hjulpet at Bundesliga har fastsatt medisinske regler for trening og kamper i samarbeid med klubbenes leger.

Premier League har så langt ikke fått på plass slike regler, men de har utarbeidet et forslag i samarbeid med klubbenes leger. Dette ble presentert for klubbene mandag og skal sendes til myndighetene for godkjennelse, ifølge Masters.

Om reglene blir godkjent, må de så godtas av spillerne og trenerne. Et møte skal finne sted senere denne uken.

Om det møtet går bra, er planen at lagene skal begynne å trene neste uke.

Flere spillere har vært kritiske til planene om å begynne med fotball igjen nå. Danny Rose har kommet med nye advarsler mot oppstarten.

KRITISK: Danny Rose (t.h.). Her i duell med Southampton-spiller Sofiane Boufal. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

– Vi burde ikke en gang snakke om å starte med fotballen igjen før antallet smittede og døde har gått ned betraktelig. Dette er bare tull, sa Rose ifølge London Evening Standard.

Dette til tross sier Masters at han ikke tror spillerne kommer til å stoppe planene.

Noen spillere har allerede blitt smittet.

I Brighton har tre spillere testet positivt, selv om laget ikke har begynt å trene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Da to spillere hos det tyske andredivisjonslaget Dynamo Dresden testet positivt for noen dager siden, ble hele laget satt i karantene i to uker. Men i Tyskland tas slike avgjørelser av de lokale helsemyndighetene.

Om én spiller på et Premier League-lag blir smittet, trenger ikke resten av laget å isolere seg, sier Masters.

Vil tape penger uansett

Masters sin optimisme kan fort bli testet på ukens spillermøte. Både han og klubbene vet at mer uenighet kan velte «Project Restart».

Mandag pratet klubbene for første gang om at sesongen kan bli kansellert.

Det kom i tillegg frem at lagene må betale tilbake 4,4 milliarder kroner til TV-selskapene selv om sesongen fullføres, siden kampene vil spilles uten tilskuere og på andre tidspunkt enn de som var avtalt i kontrakten.

Den summen er nesten halvparten av de 9,6 milliarder kronene som har drevet så mange av tiltakene for å få sesongen i gang igjen.

Ifølge The Times vil Englands fotballforbund (FA) også blokkere forslag om å viske ut resultatene for sesongen. Det betyr at en alternativ løsning vil fastsette tabellen om kampene ikke kan spilles. For eksempel kan rangeringen baseres på lagenes antall poeng per kamp.

Bruken av en slik formel vil fort føre til protester blant lag som føler seg snytt for plasser i europeiske turneringer, eller som rykker ned. Men slike klager virker nå uunngåelige.

Om én ting er sikkert, så er det at uansett hvordan Premier League løser dette, kommer noen til å være misfornøyde.