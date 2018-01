Prisras for Warholm: – Det er vel dette dere kaller hat trick

– Lagerbäck! Det er vel dette dere kaller hat trick, og du skal vite at jeg er ledig neste sesong. Nei da, det var «cocky». Det er ikke meg. Jeg skal hente meg inn igjen litt, sier Warholm, og fortsetter:

– På den tredje prisen begynner jeg å gå litt tom for ord. Og det skal mye til. Slik jeg forstår det er dette en pris fra folket. Og det er bare helt sjukt.

Rørt

Ulsteinvik-karen ble godt kjent med podiet på Hamar lørdag kveld. Han innfridde først favorittstempelet og ble «årets mannlige utøver». Senere vant han også utøvernes pris og årets navn.

– Hvis jeg ser litt rørt ut nå så... Jeg måtte skjære løk i pausen. Det regner litt her også. Men hvor skal man starte? Å få en pris fra alle de i Norge som jobber like hardt som meg, kanskje også hardere, det er selvfølgelig ekstra stas for de vet hva som ligger bak. Dette betyr mye for meg, sa Warholm etter å ha mottatt «utøvernes pris».

Utøvernes pris til Karsten Warholm Du trenger javascript for å se video.

– Jeg er ingen taler, men jeg er veldig glad i å snakke. Jeg er alltid like ymdyk i slike anledninger. Mest fordi jeg ser hvem jeg blir sammenliknet med. Først og fremst har jeg en trener med enorm kunnskap. Jeg hadde aldri nådd dit jeg er nå uten ham, var 21-åringens ordvalg på første talen.

Alnes-stikk

Også Warholm-trener Leif Olav Alnes fikk TV-tid lørdag kveld da han stakk av med prisen som «årets trener».

– Jeg vil takke Karsten Warholm. Han har gitt meg et fantastisk daglig liv. Vi har ganske dårlig humor, men deler samme type humor. Og idrettsgleden må aldri gå tapt i vinflasker eller reiseregninger, avsluttet Alnes sin tale med til stor latter fra salen.

Idrettspresident Tom Tvedt var på plass på Hamar, men ønsket ikke å snakke med pressen på vei inn i salen.

Disse fikk priser under Idrettsgallaen i Hamar OL-Amfi lørdag for idrettsåret 2017:

Årets fotballspiller (Gullballen): Joshua King (Bournemouth og Norge).

Årets kvinnelige utøver: Marit Bjørgen (langrenn).

Årets mannlige utøver: Karsten Warholm (friidrett).

Årets lag: Håndballandslaget menn.

Årets gjennombrudd: Johannes Høsflot Klæbo (langrenn).

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Birgit Skarstein (roing/langrenn).

Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Andreas Bjørnstad (svømming).

Årets trener: Leif Olav Alnes (friidrett).

Årets navn: Karsten Warholm (friidrett).

Årets forbilde: Bjarte Myrhol (håndball).

Årets hederspris: Egil "Drillo" Olsen (fotball).

Utøvernes pris: Karsten Warholm (friidrett).

Årets ildsjel: Terje Våg (Snåsa).