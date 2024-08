For når Simone Biles og resten av turnarane briljerer i hopp, skranke eller bom, så er det med nokre heilt spesielle drakter. «Leotards» som dei blir kalla på engelsk.

Det er ikkje vanskeleg å få auge på dei glitrande og spektakulære draktene, men langt vanskelegare er det å fatte prislappen.

For den er kanskje like spektakulær.

For det blir ikkje billig når kvar einaste drakt er dekt av krystallar.

Den mest ekstravagante – «The Luminous Legacy Leotard» – har heile 10.000 krystallar, ifølge New York Times.

Utøvarane har åtte drakter å velje mellom, og totalt skal dei ha 47.000 krystall på seg.

«Luminous Legacy» – over 10.000 krystaller

«Go For Glory» (lagfinaledrakt) – 9929 krystaller

«USA Elegance» – over 5000 krystaller

«Sovereign Sparkle» – 3423 krystaller (mer enn 300 satt på for hånd)

Ifølge Washington Post kostar kvart sett med drakter kostar 24.000 dollar – altså litt over 260.000 norske kroner. Dermed blir totalprisen for heile kvinnelaget svimlande 1,3 millionar kroner.

– For oss er det berre heilt ekstremt, seier Antonio Egri, landslagssjef for dei norske turnkvinnene til NRK.

Egri fortel at dei norske draktene kostar rundt 2500 kroner per stykk. Noko som er langt unna dei astronomiske summane til USA.

– Det er fleire og fleire land som har drakter med krystall, eg trur det er ein trend. Dei er jo fine sjølvsagt. Nesten alle små jenter vil ha sånne type drakter, seier han.

Og USA legg ingenting til tilfella.

– Alt dei gjer er av høgast mogleg kvalitet, seier Egri.