Prisen for «Årets mest frustrerende fotballår» går til ...

På Idrettsgallaen den første lørdagen i 2024 ble, for aller første gang i gallaens historie, en fotballspiller kåret til «Årets mannlige utøver».

Det sier litt om at Haaland er en helt unik utøver i norsk idrettshistorie – men også litt om norsk idretts ambivalente forhold til sin største sport, litt om hvor vanskelig det er å oppnå samme status som de individuelle når du er utøver i lagsport og litt om kvaliteten på norsk fotball gjennom de siste to tiår.

Én kvinne, Ada Hegerberg i 2017, har vunnet prisen. Og Ståle Solbakken er eneste fra fotballen som har vunnet prisen som Årets trener, som han fikk i 2011.

Nå har Haaland brutt en slags barriere – uten at han vel føler så sterkt på det selv, akkurat denne gang. Men det understreker ett åpenbart faktum:

Norsk fotball er inne i en slags ironiens tidsalder.

Der alt som virker åpenbart på et vis viser seg å ha en motsatt verdi.

Verdensmesterskap i ydmykelse

Der nasjonen har flere virkelige verdensstjerner enn vi noen gang tidligere har vært i nærheten av.

Og muligens aldri har opplevd større skuffelser enn det våre to flaggskip, landslagene, har invitert oss med på i 2023.

Et norsk VM-lag med Guro Reiten, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen tapte åpningskampen mot New Zealand.

New Zealand hadde aldri tidligere vunnet en VM-kamp. På fem mesterskap.

Foto: Lise Åserud / NTB

Etter en nærmest fascinerende mengde intern uro lekket til offentligheten og åpenbar mangel på entusiasme i troppen, kvalifiserte våre tidligere verdensmestere seg med et såkalt nødskrik til utslagsrundene.

Der var Japan nedslående mye bedre enn de norske håp. Uten at noen egentlig skjønte hvorfor. Landslagssjef Hege Riise ble tvunget til å gå av. Det samme gjorde hennes assistent Monica Knudsen. Ingen av dem hadde spillernes tillit. Eller hadde noen gang hatt det.

Begge fikk i stedet godt betalte og akkurat passe diffuse retrettstillinger i forbundet.

Inn kom vikaren Leif Gunnar Smerud. Også han en intern favoritt i forbundet. Hans U21-landslag hadde kvalifisert seg til EM-sluttspillet på sommeren, som i seg selv var en god prestasjon. Men sluttspillet ble en nedtur. Der den interne uroen mellom trener og flere spillere flommet ut i offentligheten allerede etter første nederlag.

Smerud gjorde åpenbart en bedre jobb med å samle kvinnenes landslag gjennom vikarperioden på høsten. Og det virket som om forbundsstyret, under ledelse av den stadig mektigere president Lise Klaveness, bare ventet på en, om ikke god nok, så i hvert fall brukbar unnskyldning for å ansette ham permanent, i beste forbundsånd. Men anledningen dukket aldri opp.

Foto: Matthias Schrader / NTB

Smerud var muligens rett mann. Men åpenbart til feil tid.

Norge går videre inn i 2024 uten en landslagssjef. Og ingen vil innrømme at det er på tide å heve blikket ut over Ullevaal Stadions nedsnødde porter.

Men Norges Fotballforbund har også startet året med å annonsere etter en ny toppfotballsjef.

Lise Klaveness har skjønt at hun har glemt å erstatte seg selv i det stadig større forbundssystemet. Det er nok en fornuftig erkjennelse.

Mennenes verden

VM for kvinner i Australia og New Zealand ble ellers på mange måter en overraskende stor suksess. På en del måter. Entusiasme, publikum, kvalitet – og ikke minst oppblomstringen av nye og konkurransedyktige nasjoner. Mens tidligere dominanter som USA og ikke minst Tyskland forsvant ut tidlig, ble det suksess for Jamaica, Colombia, Marokko og flere.

Og gjennom det en seier for kvinnenes fotball som reelt globalt fenomen.

Men det var fremganger med åpenbare bismaker. Det mest åpenbare i form av den oppsiktsvekkende åpne og invaderende kyssescenen etter at Spania hadde vunnet VM for aller første gang. Den spanske fotballpresident Luis Rubiales’ påtvungne kyss av stjernespiller Jennifer Hermoso under seiersseremonien tok all oppmerksomhet bort fra nasjonens historiske prestasjon.

FAMØST KYSS: Luis Rubiales kysset Jennifer Hermoso etter VM-finalen i Australia.

Dette fulgte etter en årelang protest fra så mye som 15 landslagsspillere mot landslagstrener Jorge Vilda. Som likevel fikk tillit av så vel Rubiales som resten av mennene som styrte spansk fotball.

I bakkant av fadesen i VM ble Rubiales til slutt sparket. Det samme ble hans protegée Vilda.

Men de som håpet på reell forandring, har i bakkant mistet ytterligere illusjoner. De spanske verdensmesterne ble tvunget til å stille opp i en nasjonsligakamp mot Sverige de ikke ville spille, nettopp som en protest mot manglende strukturelle endringer.

Mens den avsatte og forhatte landslagstrener Vilda ganske raskt fikk ny jobb, som sjef for Marokkos kvinner. Ett av de lagene mange hadde brukt som eksempel på fremveksten av en ny, feminin kraft i verdensfotballen.

Mennene – og kun de- styrer fotballen. Også i 2024.

Foto: Rick Rycroft / AP

Fotballens Donna Quijote

Norges fotballpresident Lise Klaveness blir stadig mektigere. Her hjemme. Internasjonalt minner hun mer og mer om en Donna Quijote. En som kjemper mot mer og mer urokkelige vindmøller.

«Vi eier Fifa, selv om det ikke alltid føles sånn», uttalte Klaveness til NRKs Supernytt i høst. Det er åpenbart til barn og fulle folk man forteller sannheten.

Klaveness kunne inkludert det europeiske forbundet, Uefa, i samme analyse.

Den norske fotballpresidenten tok det kontroversielle, men definitivt riktige, valg å stille som kandidat til Uefas såkalte Eksekutivkomité som vanlig representant, ikke den innkvoterte kvinnelige. Og tapte så det ga hånlig gjenklang.

Foto: NTB

Norge, som en del av Norden, fikk heller ikke EM for kvinner i 2025. Sveits vant. Og alle ser symbolikken. Klaveness, Norge og noen av våre få venner i verdensfotballen har vært for høylytte og irriterende. Nå kommer svaret.

På slutten av 2023 reiste Klaveness sammen med blant andre generalsekretær Karl-Petter Løken til Qatar, for å følge opp utviklingen på menneskerettighetsområdet ett år etter VM.

Det fremsto i det store og hele mest som en ydmykelse. Slik ektefølt engasjement lett kan ende opp, hvis motstanden er for stor og mektig.

Verdensfotballens nye sentrum er nemlig akkurat der. Etter VM i Qatar har nå naboen Emiratene blitt den første stat som vinner Mesterligaen i fotball, gjennom Manchester City i 2023. Og Saudi-Arabia har fått oppfylt sitt ønske om også å skulle bli VM-arrangør, gjennom en meget finurlig ekskluderingsstrategi av potensielle konkurrenter fra deres aller beste venn, Fifa-president Gianni Infantinos side.

Den mestskårende spilleren i verden i kalenderåret 2023 spiller ellers for den saudiarabiske klubben Al-Nassr og heter Cristiano Ronaldo. Alt er som det skal være.

Foto: AHMED YOSRI / Reuters

Fem minutter fra friminutt

Men i denne Idrettsgalla-helgen skal dette mest av alt dreie seg om Norge – og norsk fotball ved inngangen til et nytt år.

Hvor vi egentlig også mer enn noe annet fremstår som en ørkenstat.

I den forstand at vårt landslag for menn ikke har en reelt interessant landskamp i sikte før i 2025, etter at vi ikke klarte å kvalifisere oss til sommerens EM i Tyskland, der 24 av Europas 55 fotballnasjoner deltar.

«De må like lidelsen»

Ståle Solbakken snakket ikke om publikum på Ullevaal. Han snakket om egne spillere, da han like før jul oppsummerte fotballåret 2023 i podkasten «Fotballrådet».

Det er når Solbakken snakker i slike sammenhenger man best forstår hvorfor Norges Fotballforbund allerede før EM-kvalifiseringen var avgjort valgte å forlenge kontrakten med mannen fra Grue.

Ikke alltid når han skal forklare hvorfor Norge nok en gang ikke kvalifiserte seg til et mesterskap på mannesiden.

Tre minutter før slutt i den avgjørende EM-kvalifiseringskampen mot Skottland på Ullevaal, ledet Norge. Resultatet ville, har det vist seg i ettertid, i teorien sendt oss til EM.

Da kom det to norske forsvarstabber som knuste håpet.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Jeg våger påstanden at ingen har hatt det vondere blant norske trenere det siste året enn Ståle Solbakken.

2023 har nemlig vært en sammenhengende lidelse på landslagsnivå for Norge.

Og det er på landslagene en fotballnasjon vurderes, ville det eller ei.

Man kan snakke om systematikk og sjansestatistikk. Men det er ingen som egentlig lytter. Og det skal man heller ikke.

Norge har aldri hatt flere reelle verdensstjerner i fotball. Og aldri fått mindre ut av dem.

Slik sett har 2023 vært året der vi mislyktes. Og egentlig bare det.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Innerst i sjelen

Norge vil ut i Europa, uten egentlig å vite hvordan.

Norge vil være breddenasjonen som har skapt så stor suksess på tvers av idrettsgrener og årstider. Men får ikke helt til det heller.

Anleggssituasjonen er, særlig i de største byene, mye dårligere enn noen er villige til å ta ansvar for.

Og det er ingen tegn til reell bedring. Befolkningsveksten spiser opp de få nyetableringen man klarer å få til. Og politikerne viser en total mangel på handlingskraft, i en av vår tids viktigste lokale samfunnsutfordringer.

Men problemene er større enn som så.

For norsk fotballs eget Columbi egg og katalysator – så vel som sportslig utvikling – når det gjelder alt annet enn å produsere forsvarsspillere, nemlig kunstgresset, har i 2023 blitt det i særklasse største problemet.

Foto: NTB

Norsk fotball gamblet på at gummigranulat skulle forbli akseptabelt. Men om sju år forbys denne mikroplasten. Dekke på 1900 baner må byttes, uten at noen vet til hva. NFF anslår kostnaden til å overstige 10 milliarder kroner.

Det er ikke den nåværende ledelses feil eller fortjeneste. Men det er definitivt deres monumentale utfordring på vei inn i 2024.

«De siste målet mot Skottland. Hvorfor går ingen ned og blokker det skuddet?», fortsatte Ståle Solbakken til Fotballrådet.

Han har et helt år på seg til å gruble over dette.

Når jubelen over at en norsk fotballspiller endelig ble Årets mannlige utøver på Idrettsgallaen endelig har lagt seg.