Prisdryss for Mol/Sørum – kåret til «årets lag» for tredje år på rad

Den suksessrike sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum ble fredag kåret til årets lag i Europa. Dette er tredje år på rad at Mol og Sørum mottar nettopp denne prisen av Det europeiske volleyballforbundet (CEV).

Duoens trener, Kåre Mol, ble også gjort stas på under utdelingen Brüssel. Han vant prisen for årets trener. Heller ikke den prisen var veldig uventet siden den går til treneren til laget som har prestert best.