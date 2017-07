Prioriterte landslagssjefen utvikling?

Ut fra etterpåklokskapet kommer fasitene veltende ut. De klinger ulikt, men godt i de forskjellige ekkokamre rundt om. Hundre ulike underliggende agendaer synges mot samme klagemur, med felles refreng; hva var det jeg sa?

Trangen til å ha rett er sterk hos de fleste av oss. Kritikk forstås derfor ofte best utfra kritikerens utgangsposisjon.

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Hvis man generelt mener at fotball er best i lav og direkte 4-5-1-formasjon, vil EM-sortien forstås og kritiseres utfra dette. Hvis man mener NFF uriktig forbigikk andre (tilsvarende eller mer) kvalifiserte kandidater, vil man gjerne finne at exiten bekrefter dette.

Selv om ydmyke tapere er de eneste tapere vi tåler, er det faktisk viktig å ikke bøye av for kritikk som var «waiting to come» utfra låste utgangsposisjoner.

Vanskelig å forstå

Noen må tape i fotball, og noen ganger er det rett og slett rene tilfeldigheter som blir utslagsgivende. Det er dessuten viktig å ha i mente at kvinnefotballen i Norge over tid har sakket akterut internasjonalt i forhold til andre nasjoner.

Varskoropene har dessverre blitt overdøvet av lykkelige, men faktisk ganske heldige resultater i noen av de siste mesterskapene.

Likevel. Det har skjedd saker og ting i dette mesterskapet som er vanskelige å forstå uansett utgangsposisjon eller perspektiv. Dette håper jeg NFF har tatt innover seg når mesterskapet skal evalueres.

Spillestilen har vært beskrevet som overambisiøs. For egen del har jeg slitt med å se sammenhengen mellom ambisjon og virkemidler. Det er et sterkt behov for oppklaring av minst følgende fem forhold:

1. Mye er sagt om at laget er ungt og nykomponert. Med dette som utgangspunkt, hvorfor da innføre store offensive reformer rett før/under mesterskap?

2. Når man velger å satse på backer som er angrepsspillere i klubbhverdagen, hvorfor da kjøre en formasjon hvor backene ofte blir overlatt til seg selv idet motstanderen bryter?

3. Manglende bredde offensivt har vært påfallende. Hvordan skal man oppnå at backene sørger for bredde, gitt den defensive utryggheten som allerede er der, ref. punkt 2 over?

4. I åpningskampen gjøres fire endringer fra generalprøven. Har man vært bevisst nok på hvordan slike endringer kan spre usikkerhet i gruppen?

5. Hvorfor i all verden ble ikke Guro Reiten satset på? Man snakker om en ambisiøs spillestil, og så satses det ikke på Toppseriens klart beste playmaker og toppscorer?

Hvorfor forstår jeg ikke planen?

Da Sjögren ble ansatt var det ingen tvil om at man hadde rekruttert en dyktig fagperson. Han har glitrende meritter fra mange år i Damallsvenskan. Han er dessuten veldig anerkjent av dyktige fotballfolk i Sverige for bunnsolid fagkompetanse. Dette har jeg fått behørig bekreftet gjennom samtaler med svenske ekspertkollegaer her i Nederland.

Sjögren mottok dessuten uforbeholden ros fra spillergruppen forut for EM, og fyren har en lun, sympatisk fremtoning som gir gode forutsetninger for å formidle spillideene så de blir hørt og forstått.

Denne bakgrunnen gjør forvirringen total. Mange ganger under årets gruppespill har jeg spurt meg selv hva det er jeg ikke ser. En trener har innsikt vi utenfra ikke har, javel, men hvorfor forstår jeg ikke planen?

KNALLFORM: Guro Reiten har storspilt i Toppserien, men fikk ikke tillit fra start før gruppefinalen mot Danmark. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Undertegnede er overbevist om at norske lag må utvikle evnen til å angripe mot lag i balanse for at vi skal fortsette å vinne kamper internasjonalt. At Martin Sjögrens team ved inntredenen hadde ambisjoner i den retning ga derfor kun god gjenklang i mine ører.

Problemet er imidlertid at jeg ikke klarer finne sammenheng mellom ambisjon og virkemidler.

Etter å ha hørt uttalelser fra Sjögren og Semb dagen derpå har jeg begynt å mistenke at noe av svikten ligger på et helt grunnleggende nivå.

Det er min klare vurdering at Sjögrens endringsambisjoner i realiteten gikk utover resultatfokuset som er nødvendig i et EM. Men kan det være slik at landslagssjefen har misforstått selve mandatet? Alternativt at det har vært uklart angitt av arbeidsgiver NFF?

Semb nevnte at EM kun var et delmål, og Sjögren snakket om at laget uansett ikke skulle gå tilbake til å kun «sparka boll». Det er selvsagt ikke lett å formulere seg presist på pressekonferanser rett etter tidenes nedtur.

Det var likevel noe med utgangspunktene som tydet på at man har låst seg i et utviklingsperspektiv som kun fungerer og har relevans på klubb- eller juniornivå.

Prioritert utvikling?

Det er vel enighet om at A-landslagssjefens eneste sportslige ansvar underveis i et mesterskap er å legge til rette for at laget vinner flest mulig kamper?

Er man enige om dette utgangspunktet, bør det svares rungende ja på at landslagssjefen ikke skal ha noen annen agenda underveis i et mesterskap enn å ta i bruk de virkemidler (formasjon, spillere, taktikk) som han vurderer gir de beste muligheter for seier, her og nå.

De rungende svarene uteble, og jeg sitter nå med en følelse at trenerteamet bevisst eller ubevisst nedprioriterte sårt tiltrengte justeringer til fordel for å få kontinuitet i et eller annet slags utviklingsarbeid.

MØTER NORGE IGJEN: Nederland og Lieke Martens venter også i VM-kvaliken. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Dette er i så fall en gedigen misforståelse. Prisen for å ryke ut fra mesterskap, eller enda verre; ikke delta i mesterskap, vil alltid være høyere enn noe øvingsarbeid kan kompensere for.

Spillere legger opp tidligere, færre blir inspirert til å ta steget opp, kritikk utenfra gir stor slitasje og entusiasme og ressurstildelinger fra støttespillerne minsker. For å nevne noe.

Vi står foran en uhyre viktig periode med VM-kvalik hvor vi er i gruppe med blant annet Nederland. Kun gruppevinner er sikret avansement, og mister vi VM, blir det heller intet OL.

Sjokket fra åpningskampen mot nettopp Oranje gjør det enda viktigere at spillerne kan forholde seg til få og tydelige punkter.

Å ta fraspark i de hovedlinjer som har gitt Norge suksess i mange mesterskap, må være en selvfølge.

Norge har over år tapt terreng til konkurrenter. Det er derfor nødvendig å utvikle flere toppspillere med bredere register for å kunne ha medaljeambisjoner fremover.

Den skrikende ressursmangelen i klubbfotballen, både på junior- og A-nivå, har vært gjenstand for et konstruktivt fokus de siste ukene.

Men det nødvendige utviklingsarbeidet må skje nedenfra. Landslaget skal kun høste fruktene. For å vinne. Kun vinne.