Prestisjetung seier for Kleveland: – Det er helt sjukt digg

– Det føles helt sjukt digg. Den sammenlagtseieren hadde jeg veldig lyst på, og at jeg klarte å ta den er helt sjukt, sier Marcus Kleveland til NRK i dag.

Snøbrettkjører Marcus Kleveland kom på tredje plass i nattens Air + Style-konkurranse i Los Angeles. Dermed tok også stortalentet sammenlagtseieren i årets Air + Style.

– Det var et par smil og klemmer og slikt. Også var det veldig god stemning, sier 17-åringen.

Kleveland måtte ende opp blant de seks beste for å sikre sammenlagtseieren.

– Jeg trynet på det første hoppet mitt i finalen. Da kom nervene ganske hardt, forklarer han.

Han falt i første runn i finalen, men klarte å lande i sitt andre run. Dermed sikret han sammenlagtseieren før siste runde.

17-åringen har hatt en imponerende sesong, med både gull og sølv i X-games i tillegg til en rekke pallplasseringer i verdenscupen.

– Jeg er vanvittig imponert. Jeg hadde aldri i livet forventet eller trodd at Marcus skulle ha en så bra sesong som han har hatt. Det hadde jeg ikke trodd, sier landslagssjef Thomas Harstad.

STERK SESONG: Kleveland har både gull og sølv i X-games denne sesongen. Foto: Antonio Calanni / Ap

– Vanvittig utvikling

– Det er helt fantastisk det Marcus begynner å få til nå, og det ble ikke noe mindre fantastisk i natt, sier Harstad.

IMPONERT: Landslagssjef Thomas Harstad er imponert. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Landslagssjef Thomas Harstad er overrasket over at Kleveland har hatt en så god sesong som han har hatt. Særlig imponert er han over utviklingen 17-åringen har hatt på kort tid.

– Han har vist hele sesongen at han leverer best når han har størst press på seg. Det virker nesten som om han trives under press. Det ser veldig bra ut dette altså, sier Harstad.

– Han har utviklet seg veldig mye det siste året. Det har egentlig skjedd veldig mye siden i sommer. Han har hatt en vanvittig utvikling på kort tid, både mentalt, fysisk og ikke minst som snowboardkjører. Og alt det henger litt sammen egentlig, fortsetter han.

OL neste mål

Neste år er det OL i Pyeongchang. Der håper Kleveland han vil være med å kjempe om de gjeveste plasseringene.

– Det neste målet mitt er å kjøre mye snowboard og klare å komme til OL. Og selvsagt lære flere nye triks.

– Du håper å være med å kjempe om medaljene i OL?

– Ja, det gjør jeg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.