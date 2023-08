Prestisjetung pris til Skarstein og Pedersen

Parautøverne Birgit Skarstein og Jesper Saltvik Pedersen ble fredag tildelt Trysil Knut-prisen for sin innsats på idrettsbanen.

Skarstein og Saltvik Pedersen fikk prisen i en seanse på Ullevaal stadion.

– Dette er en av de større prisene i Norge. Når du ser på listen over folk som har fått den før, så er det ganske rått å være en del av det. Det er et bra steg i riktig retning for paraidretten, sier Saltvik Pedersen til NTB.

Blant de tidligere vinnerne finner man blant andre Marit Bjørgen, Dronning Sonja, Aksel Lund Svindal og Gunnar Sønsteby. (NTB)