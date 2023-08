Prestisjerittet preges av kaos – politiet avslørte denne fellen

– Det har vært fryktelig mye rør som arrangøren kunne unngått. En del av det skyldes inkompetanse, mens noe er uflaks med været, sier Magnus Drivenes, sykkelekspert i TV 2.

Vi er kun fem etapper inn i prestisjetunge Vuelta a España, men sjelden har Grand Tour-rittet skapt så mange overskrifter som denne sommeren.

Rittet har nemlig inneholdt:

mangfoldige velt

trusler om boikott

etappe i tussmørket

stjernekrasj i målområdet

flere sabotasjeforsøk

400 liter motorolje

La oss starte med det siste først. Mandag ble fire personer pågrepet for å ha planlagt en absurd sabotasjeaksjon, der 400 liter motorolje-lignende væske skulle skape kaos for rytterne.

Politibildene viser at væsken lå i to store tønner i buskene i nærheten av veien. Det skal også ha vært lagt ut slanger i vegetasjonen som skulle lede væsken ut i veibanen.

Sabotasje-forsøk under Spania Rundt Du trenger javascript for å se video.

De fire mistenkte skal ifølge spansk politi tilhøre en gruppering som kjemper for selvstendighet for Catalunya-regionen.

– Total inkompetanse

Arrangøren klarte kanskje å forhindre at veien ble fylt med motorolje, men de har også fått erfare at regn og bekmørke gater kan skape stygge velter.

I billedskjønne Barcelona var det duket for en praktfull åpningsetappe i aftensol lørdag klokken 19.00.

I realiteten ble det høljregn i tussmørket for vonbrotne syklister.

– Det er synd for Barcelona som betaler arrangøren for å vise fram byen, også ender det opp med å bli et eneste stort kaos. Én ting er værforholdene, men at de faktisk klarte å legge lagtempoen etter at sola har gått ned, er total inkompetanse. Når syklistene må konkurrere i bekmørket, blir jo dette en ren parodi, sier Drivenes.

BEKMØRKT: Oier Lopez Lazkano avbildet under den første etappen av Vueltaen. Foto: PAU BARRENA / AFP

– Vi er ikke sirkusaper

Med begrenset gatebelysning ble løypen stadig mer mørklagt utover kvelden i disfavør for lagene senest ut fra startrampen.

Blant dem som fyrte løs en kraftsalve mot arrangøren var profilerte Remco Evenepoel.

– Det var latterlig å ha lagtempo i dette mørket. Vi så ikke en dritt, løypen var superfarlig og full av vann. Vi er ikke sirkusaper, sa Evenepoel til pressen etterpå, ifølge Cycling News.

I LEDELSEN: Remco Evenepoel. Foto: PAU BARRENA / AFP

På såpeglatte veier i mørket ble resultatet velt i hopetalls blant rytterne som ligger meget tett på hjul under en lagtempo.

Etter målgang klagde også flere ryttere på at de måtte sykle rundt seks kilometer tilbake til lagbussen gjennom travel trafikk i mørket.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra arrangøren om kritikken, men har ikke lykkes. Til Globalcyclingnetwork sier imidlertid løpsdirektør Javier Guillén dette om tempo-fiaskoen:

– Det er ikke slik at vi har en knapp for å stoppe regnet. Det er ikke det at vi kan blåse hardere for å bli kvitt skyene.

Sammenlagtlederen krasjet i målområdet

Nettopp regnværet var noe som skapte store problemer på den andre etappen. Med trussel om boikott fra flere sammenlagtfavoritter, ble arrangøren tvunget til å nøytralisere de siste ni kilometerne. Kaoset uteble dog ikke av den grunn.

På søkkvåte veier endte rytterne opp som smør i stekepanne med flere velt, til tross for nøytralisering. Stifter i veien forårsaket også en rekke punkteringer.

Foreløpig er det belgiske Remco Evenepoel som har taklet kaoset i Spania best. Til tross for en blodig krasj i målområdet etter den tredje etappen, har sykkelstjernen imponert stort og tatt ledelsen i sammendraget.

Drivenes tror ikke bråket rundt Evenepoel og Vueltaen vil prege sammenlagtlederen noe særlig.

– Jeg tror Evenepoel er god til å stenge alt støy ute. Han fortalte i en podkast at han er helt avskjæret fra sosiale medier og nyheter under en grand tour, så jeg tror han er veldig profesjonell og holder seg i bobla, sier Drivenes.

Torsdag venter en fjelletappe fra La Vall d'Uixo til Javalambre.