Presset tærer på Johaug: Må til «super-psykologen» hver eneste dag

«Mentalt sliten» var et uttrykk som ble brukt om Johaug og var en del av begrunnelsen for at hun for eksempel stod over Tour de Ski.

Johaug har opplevd at en av hennes nærmeste venninner i Ida Eide døde på høsten i fjor. Så ble det et voldsomt trykk da hun gjorde comeback i verdenscupen i november. Alt handlet om henne hver eneste verdenscuphelg frem til Davos i midten av desember. Da måtte hun ha en pause.

TOK SITT ANDRE GULL: Therese Johaug, her etter blomsterseremonien etter 10 kilometeren i Seefeld. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Gir stor ære til psykolog

Trykket er ikke akkurat mindre nå i VM. På spørsmål om hvordan hun takler det disse ukene, svarer Johaug slik:

– Jeg vet det mye press der ute. Samtidig har jeg lært mye de siste årene, med å stå trygt og godt i det med meg selv. Så har vi en idrettspsykolog som jeg prater med hver dag og før hvert løp, sier gullvinner Johaug – og tenker på psykolog Brit Tajet-Foxell.

HJELPER JOHAUG: Britt Tajet-Foxell. Foto: OLYMPIATOPPEN

– Hun bygger opp den indre roen og tryggheten i meg, slik at jeg vet hva jeg står for og for å få ut det beste prestasjonsmessig også, sier skistjernen, som tok sitt andre gull på 10 kilometeren i klassisk intervallstart tirsdag.

Jobber med norske idrettsstjerner

Manager Jørn Ernst forteller at Johaug rett og slett er «dritnervøs» før hvert eneste løp. Hun kjenner på presset hver eneste dag. Han forstår at det ikke er så rart med tanke på den sesongen hun har hatt i verdenscupen. Men han forteller at Brit Tajet-Foxell har en helt sentral rolle for Johaug.

– En veldig viktig person oppi dette. Hun klarer å balansere dette her og få de beste tankene i hodet på Therese, både her og ellers også.

JOHAUGS MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tajet-Foxell er psykologen som har jobbet- og jobber med flere av landets største idrettsstjerner. Hun er flere ganger blitt omtalt som «super-psykologen»

I tillegg til flere av langrennsjentene, deriblant Johaug og tidligere Marit Bjørgen, en rekke andre stjerneutøvere og norske landslag, og sitt Olympiatoppen-engasjement, jobber hun ved The Royal Ballett i London og er tilknyttet British Olympic Association.

Hun er, ifølge OLT, spesialist på psykologi og skaderehabilitering.

Hyret inn under utestengelsen

Men Johaug har ikke bare møtt Tajet-Foxell som landslagsløper. Da hun var utestengt fra senhøsten 2016 og frem til våren 2018 knyttet hun til seg psykologen i det som kan omtales som «Team Johaug» den gangen.

– Hun jobbet mye med henne da. De hadde jevnlig kontakt. Hun er veldig viktig, sier manager Ernst – og legger trykk på «veldig».

– Hun setter ting i perspektiv for Therese. Får frem de rette tankene og rette motivasjonen, forklarer han.

Bruker bilder av dyr

NRK har forsøkt å få tak i Tajet-Foxell og får bekreftet at hun er på plass i VM-byen Seefeld. Men hun har ikke besvart våre henvendelser. I et lengre intervju med Dagbladet før VM, avslører hun likevel hva det er hun faktisk gjør.

Hun forteller der at det handler om å identifisere og plukke ut noen små tanker og tviler. «Noe som som setter seg fast, tar spenning og perfeksjon bort fra hvordan en utøver best skal gjøre det». Hun mener deretter at man mister mange prosent av det man potensielt kan prestere i disse lekkasjene, melder Tajet-Foxell i intervjuet.

Psykologen forteller at hun også bruker bilder av dyr slik at utøverne kan identifisere seg med dyrets egenskaper og krefter. Slik skal det bli enklere å holde fokus, holde borte negative tanker og følelser. Marit Bjørgen ble, ifølge Tajet-Foxell i Dagbladet-intervjuet, en tiger. Senere ble Therese Johaug «snøleoparden», husker hun.

«Den har høyt O2-opptak. Springer lett opp bakker. Er lur», kom Johaug – og Britt - til, ifølge dét intervjuet.

UTSLITTE: Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg måtte ta seg helt ut på tirsdagens 10 kilometer i Seefeld. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Må svare for dopingsaken

På Johaug hviler det også en sak kun hun må svare for i VM. I tillegg til å vinne skirenn, delta på mediemøter, blomster- og medaljeseremonier, dra på TV-besøk, så har Johaug fortsatt blitt konfrontert med dopingsaken hennes en rekke ganger i Seefeld.

Det ble styr da den ble diskutert i et svensk TV-studio etter gullet på 15 kilometer med skibytte lørdag. Så gjorde svenske Expressen et stort intervju med dopingdømte Johannes Dürr der Johaugs sak ble tema på nytt.

Men Johaug har svart ordentlig hver eneste gang. Manager Jørn Ernst sier det er helt sikkert at Tajet-Foxell har en finger med i spillet i hvordan Johaug takler dette.

– Preller av

På spørsmål om hun ikke blir lei, svarer Johaug at hun vet at folk vil ta det opp med henne og dra det frem i ulike settinger.

– De får spørre meg om det. Jeg står såpass trygt og godt i meg selv at jeg gidder ikke henge meg på den bølgen der. Jeg vet selv hva jeg har gjort og hva jeg står for. Om den ene eller andre spør meg om det ene eller andre spørsmålet, så skal de få svar, sier hun.

– Er det tøft for deg?

ETTERTRAKTET: Pressekonferansene for damelaget handler i stor grad om Therese Johaug. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det preller av meg. Jeg vet selv hva jeg har gjort, det som skjedde og hva jeg står for. Jeg vet at det er mye misunnelse og folk vil det ene eller andre med meg. De får spørre hva de vil og så får de svar.

– Snakker du med noen for å få det til å prelle av?

– Jeg snakker mye med Brit Tajet-Foxell. Så snakker jeg med Nils Jakob (kjæresten), Pål Gunnar (privattreneren hennes) og jeg har hele støtteapparatet i skiforbundet. Jeg er veldig heldig som har teamet rundt meg til å bygge opp tryggheten og selvtilliten i meg.

– Og hadde du ikke hatt det apparatet, hva hadde skjedd da?

– Du får en ekstra trygghet og selvtillit ved å få ha sånne folk rundt deg. Men det er klart veien hadde vært mye, mye tyngre da, sier Therese Johaug, som etter tirsdagens gull-løp begynner å konsentrere seg om damestafetten torsdag.