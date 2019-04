Etter søndagens pinlige 4-0-tap mot Everton har flere stilt spørsmålet om klubben fattet en riktig beslutning da nordmannen fikk manager-jobben permanent i mars.

Etter en eventyr-start som United-manager, har laget falt kraftig sammen den siste tiden.

Søndagens tap mot de blå fra Merseyside er blant de verste tapene under Solskjær.

– Dette var en av to virkelig dårlige kamper siden jeg kom inn. Denne og FA-cupkampen mot Wolverhampton (1-2-tap i mars). Det er de to kampene der vi ikke har vært i nærheten av standarden vi har sett for oss.

– Kamper som den mot Everton vil skje. Og da må responsen komme. Du prøver å framprovosere og inspirere til en reaksjon. Vi har ikke hatt tid til å jobbe med spillerne på banen nå, for vi trenger rehabilitering i denne delen av sesongen. Så det handler om tankesettet. Du må være klar i hodet, sier Solskjær.

– Vi like å si ja

På tirsdagens pressekonferanse i Manchester måtte Solskjær svare på flere spørsmål om han er rett mann for klubben.

–Er du rett mann for å få denne klubben på rett kjøl, lød et av spørsmålene fra salen.

– Jeg vil like å si ja. Men det er ikke opp til å meg å mene det. Jeg vet det er en stor oppgave. Det visste jeg når jeg kom. Jeg skal nyte det hvert sekund, men jeg liker ikke å tape.

– Det er en stor utfordring, og en utfordring som alle managere i denne klubben har hatt. Når du får svake resultater må du ha selvtillit nok til å si at slik skal vi gjøre det når vi legger planer fremover, sier Ole Gunnar Solskjær.

– Det må bli tatt noen store avgjørelser med tanke på spillere inn til klubben, er du rett mann til å gjøre den jobben?

– Det velger jeg å tro at jeg er. Jeg liker alle disse spillerne, fordi de er gode gutter. Men jeg må ta noen store avgjørelser. Jeg er manager både for klubben og spillerne. Jeg og resten av støtteapparatet kommer til å gjøre alt vi kan for å gjøre det som er best for klubben, svarte Solskjær journalistene i Manchester.

BRAKTAP: David de Gea måtte slippe inn fire baller mot Everton søndag. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Vil slå tilbake

46-åringen fikk også spørsmål om han har tatt beslutninger om hvilke spillere som må ut av klubben i løpet av sommeren.

– Selvsagt, du lærer mer om spillerne. Men dette er ikke tiden for å snakke om å gjøre store endringer i troppen, fordi spillerne også har gjort det bra den siste tiden.

– Bare Manchester City og Liverpool har tatt mer poeng enn oss på de siste 18 kampene. Og det er en stor prestasjon av guttene. Vi har løftet oss etter at jeg kom inn. Du kan se United-standarden og United-DNA-et i mange av disse spillerne. Men noen må ut, og noen spillere vil komme inn, sier Solskjær.

Onsdag kveld møter United erkerival Manchester City til derbyoppgjør. Kampen kan bli svært avgjørende for tittelkampen i Premier League. Med United-seier kan Liverpool gå mot sitt første seriegull siden 1990.

– Aggressive

Solskjær mener oppgjøret er en perfekt kamp for å slå tilbake.

– Dette er den beste kampen vi kunne fått nå. Vi har hatt møter etter Everton-kampen og alle spillerne er såret og skuffet over den prestasjonen.

– Mot City er det ingen steder å gjemme seg på banen. Jeg har sagt at fansen vil støtte dere så lenge dere gir alt dere har. Vi må være klare og «møte opp» mot et City som har vært svært gode. De har kvalitet med ballen i laget, og vi må forsvare oss godt. Vi må være klare for det aggressive presset deres fordi de vil være rundt oss hele tiden, og vil ikke tillate at vi får enkle kontringer, sier Ole Gunnar Solskjær.