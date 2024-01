– Jeg tenkte at dette sikkert er noe de vil bruke mot meg. Det er mange skitne valgkamper ute og går, sa Besseberg i retten.

Da var han blitt spurt ut om en rekke tilbud han takket nei til, da han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Besseberg, som var skiskytterpresident i 25 år, er tiltalt for grov korrupsjon. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

I tiltalen står flere jaktturer sentralt, spesielt i Russland.

Men onsdag ble også en rekke tilbud han avslo, tema i retten.

Det gjaldt blant annet:

Eurovision Song Contest

Jakttur i Tyskland.

Jakttur i Finland

VM i ishockey

Han forteller at slike invitasjoner kunne komme fra blant annet kringkastingsunionen i Europa, myndighetspersoner, skiskyttertopper og andre idrettspresidenter.

– Avslo du jaktinvitasjoner når disse kunne være i konflikt med habilitetskrav eller støtte mot dette? spurte aktor.

– Det har jeg gjort mange ganger, men selvsagt med en fin unnskyldning, sa Besseberg i retten.

Bessebergs interesse for jakt er velkjent. Her fra en jakttur i Sibir i 2000. Bildet er altså tatt på en jakttur mange år før perioden tiltalen gjelder. Men denne jaktturen har blitt tema flere ganger i retten. Foto: Jacob Lunds bildearkiv

Avslo jakt i Afrika

– Jeg har til og med vært invitert til jakt i Afrika. Det er det siste stedet jeg ville reise på jakt, sa Besseberg.

Men gjennom store deler av dagen var flere av jaktturene han deltok på i Russland tema. I tiltalen mot ham står goder og tjenester, deriblant jaktturer og prostituerte, tilbudt av russiske myndighetspersoner sentralt.

På disse turene ble det felt en rekke dyr, deriblant villsvin og maralhjort.

– Jeg skjønner både når det gjelder disse sakene med jakt og de såkalte prostituerte. At man prøver å knytte dette opp til at dette er invitasjoner jeg har fått fra russiske myndighetspersoner for at det kunne påvirke meg på en måte, som gjorde at jeg kunne gjøre ting fordelaktig for russerne, sa Besseberg før han fortsatte:



– Det må jeg si at jeg vil sterkt bestride, men jeg bestrider ikke de faktiske forholdene, at jeg skjøt disse dyrene.

Blant annet ble Besseberg spurt ut om flere jaktturer sammen med den russiske guvernøren Vladimir Jakusjev i Tjumen-regionen. Det var til stedet Pervomayskaya, som er omtalt som guvernørens jaktområde.

Der var også flere av toppene i russisk skiskyting.

Det russiske nettverket rundt Besseberg Ekspander/minimer faktaboks Dette er russiske skiskyttertopper og mektige russiske myndighetspersoner rettssaken har fortalt har en forbindelse til Besseberg: Sergej Kushchenko Generalsekretær i Det russiske skiskytterforbundet (RBU) fra 2010 til 2014. Var en av flere fremgangsrike og rike personer som Russland satte i ledende posisjoner i idretten frem mot OL i Sotsji. Var også visepresident i Det internasjonale skiskytterforbundet i samme periode. Besseberg fortalte at han skal ha vært hjemme hos Kushchenko og der fikk se et enormt klokkeskap, som slik Besseberg ordla seg måtte innholde klokker for mange millioner kroner.

Besseberg fikk en klokke verdt 195.000 kroner av Kushchenko under VM i 2011. Besseberg mener Kushchenko sa dette var en privat gave. Besseberg mener det er en personlig gave og ikke en gave fra Kushchenko som representant for det russiske forbundet.

Det er også et tema i rettssaken om Kushchenko var en person som organiserte kvinner til Besseberg i Russland. Vladimir Yakushev: Guvernøren i Tjumen-regionen fra 2005 til 2018. Området er rikt på olje og gass. Har invitert Besseberg på jaktturer i området. Her har flere andre russiske skiskyttertopper og en person som senere skal vitne i rettssaken, vært med på jakt- og fisketur.

Ifølge tiltalen skal Besseberg ha jaktet maralhjort i dette området. Jaktturene hit en del av grunnlaget for tiltalen mot Besseberg. Aleksander Kravtsov: Tidligere skiskytterpresident og sentral i forberedelsene av russiske utøvere til OL i Sotsji. Det ble senere avslørt omfattende russisk juks. Kravtsov er dømt til sju års fengsel i Russland. Kommisjonen som gransket Besseberg og skiskyting på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet fikk aldri svar fra Kravtsov. Aleksander Tikhonov: Mangeårig russisk skiskyttertopp. Var en av de mektigste i skiskyting frem til 2010, men har siden også vært i kretsen rundt skiskyttertoppene i Russland. Besseberg har kalt Tikhonov en «hjelpesløs» person flere ganger under rettssaken. Besseberg har beklaget at han ikke gjorde noe med det hans generalsekretær Nicole Resch oppfattet som bestikkelsesforsøk med et smykkeskrin fra Tikhonov i 2009. Tikhonov skal ha forsøkt å stoppe etterforskningen av tre russiske dopingsaker.

Tikhonov skal også ha gitt en Ulysses Nardin-klokke til Besseberg i 2013 eller 2014. Men ifølge Besseberg skal ha ha motsatt seg å ta imot klokken. Likevel ble klokken fra Tikhonov beslaglagt hos Besseberg i april 2018. Jevgenij Redkin: Tidligere olympisk mester i skiskyting. En av verdenscuparrangørene i Khanty-Mansijsk. Egentlig fra Hviterussland. Telefonsamtaler mellom Redkin og Besseberg er en del av avlyttingsmaterialet av Bessebergs telefon, som blir avspilt i retten. Viktor Majgurov: Den nåværende russiske skiskytterpresidenten har vært aktiv som leder etter at han var aktiv. Tok blant annet medalje bak Ole Einar Bjørndalen under OL i Salt Lake City i 2002. Han skal trolig ha vært med på en av Bessebergs jaktturer med guvernøren i Tjumen.

Majgurov har før rettssaken svart til NRK at Besseberg ikke forsvarte interessene til Det russiske skiskytterforbundet (RBU). Han har ikke svart på spørsmål fra NRK om RBU organiserte prostituerte for Besseberg. Mikhail Prokhorov Tidligere russisk skiskytterpresident og oligark. Har også hatt eierskap i basketlaget Brooklyn Nets i NBA i USA. Trakk seg etter OL i Sotsji, da Russland tok færre gullmedaljer enn det han hadde som målsetting. To kvinnelige russiske utøvere ble også tatt i doping før lekene. Ble i 2021 vurdert av Bloomberg til å være blant de 150 rikeste personene i verden. Stilte som kandidat ved det russiske presidentvalget i 2011.

Jaktturene i Tjumen-regionen, som er nevnt i tiltalen, foregikk i 2013, 2015 og 2018.

Disse jaktturene foregikk både før og etter avsløringen av den omfattende russiske dopingskandalen i Sotsji-OL i 2014. Også etter at dopingskandalen ble avdekket deltok han på jakt med russiske skiskyttertopper

– Hadde du lyst til å reise på tur med disse på dette tidspunktet? spurte aktor.

– Jeg må si det at å dra sammen med Majgurov, et styremedlem hos meg, det finner jeg ikke noe rart, sier Besseberg.

Også den daværende russiske skiskytterpresidenten Alekander Kravtsov var med. Besseberg sier han ikke visste at Kravtsov skulle være med. Han mener det ga ham en mulighet til å ta noen ord med de russiske toppene om den betente dopingsaken, som hadde rystet verden.

– Som jeg også gjorde der nede, så vidt jeg husker, sa Besseberg.

Jaktturer også andre steder i Europa er tema i rettssaken:

Jaktturer også andre steder i Europa er tema i rettssaken. Her er Anders Besseberg med en muflon. De dyrene lever i sentrale deler av Europa, som Østerrike og Tsjekkia.

I mai 2013 skrev Besseberg også en takk til Jakusjev der han blant annet takket for at guvernøren hadde deltatt i utviklingen av stadion i Tjumen.

«Ved siden av dette er fiske og jaktturen med deg til ditt jaktområde både interessant og en suksess. For resten av livet vil jeg ta med meg gode minner», står det i brevet til den russiske guvernøren.

Jakusjev har siden også vært minister under Vladimir Putin.

– Hvorfor avslo du ikke invitasjonen fra Jakusjev, spurte aktor.



– Nei, jeg så ingen grunn til det, svarte Besseberg.

Han hevder at jaktinvitasjonen fra guvernøren første gang også kom «der og da», mens han allerede var på et oppdrag i Tjumen i Russland som skiskytterpresident. Han mener bilder av lånt jaktutstyr beviser dette.

Vladimir Jakusjev, guvernør i Tjumen og president Anders Besseberg i det internasjonale skiskytterforbundet under verdenscup i Tjumen i 2018. Bak: Martin Fourcade (skiskytter). I mars dette året jaktet han også i Tjumen-området. Foto: Sergey Rusanov / Shutterstock

– Burde være litt forsiktig

Besseberg fastslo at han for eksempel avslo jaktturer fra myndighetspersoner fra ulike steder, dersom de var aktuelle søkere til for eksempel VM.

– Jeg mente at man burde være litt forsiktig så ingen har grunn til å misoppfatte hva vi gjør utad, sa Besseberg.

Han mente situasjonen med invitasjonene fra Jakusjev var en helt annen.

På disse jaktturene var blant annet også Viktor Maigurov, som ifølge Besseberg er en svært god venn.

Den nåværende russiske skiskytterpresidenten Viktor Majgurov, har deltatt på jakt- og fisketurer med Besseberg. Han har vært klar overfor NRK på at Besseberg ikke forsvarte interessene til Det russiske skiskytterforbundet. Foto: SipaUSA

Besseberg pekte på at Tjumen allerede hadde fått tildelt verdenscuprenn i 2018, da han var på sin første tur med Jakusjev.

– Var det ingen andre spørsmål hvor Jakusjev kunne være interessert i å ha en ekstra god relasjon til deg?

– Jeg ser ingen andre grunner. Men det må du i tilfelle spørre Jakusjev om. Om han har hatt noen baktanker med det, sa Besseberg i retten.

Senere skulle Tjumen i 2016 også søke om verdensmesterskap.

Hadde mistanke

Han sa at han hadde en mistanke om at de fleste nasjonale skiskytterpresidenter og viktige myndighetspersoner gjerne ville ha en god relasjon til ham.

– De ville gjerne ha verdenscuper og store arrangement, men folk visste hvilke linje jeg holdt, og hvordan arrangementer blei tildelt i IBU, sa Besseberg.

Rettstegning fra Buskerud Tingrett. Besseberg ønsker ikke å la seg fotografere under rettssaken. Foto: Ane Hem / NTB

Han påpekte at han betalte for reisene til ulike jakturer av egen lommebok. Han sier det samme gjaldt opphold på hotell på slike turer.

– Men jeg betalte ikke for noen jaktlisenser eller fellingsavgift på dyrene. Og heller ikke for de dyrene som hadde et trofé, som ble sendt hjem til meg, sier Besseberg.

Blant annet gjaldt det en kasse med et utstoppet trofé av hodet til en maralhjort etter en jakttur i Russland. Det ble til slutt kjørt opp til Holmenkollen, før han monterte troféet opp på veggen hjemme.

– Jeg var veldig overraska over det, da det hodet dukket opp, sa Besseberg.

– Jeg beholdt det. Jeg har aldri nektet for det, sa Besseberg som bekreftet at han selv ikke hadde betalt for trofeet.

– Tenkte du underveis på at det hadde verdi?

– Overhodet ikke.

Han forteller at han aldri har sjekket hva en jakttur i Russland er verdt, før de påspanderte jaktturene.

Besseberg mener selv at det er han som sikter på dette bildet fra en helikopterjakt i mars 2000 i Sibir. Han sier det var del av et standard rammeprogram fra arrangøren, som IBU-topper kunne dra på. Dette er et bilde fra mange år før perioden tiltalen gjelder. Foto: Jacob Lunds fotoarkiv

Beklager Russland-sak

Forholdet til Jakusjev ble også belyst på en annen måte.

I 2014 ble den bulgarske skiskytterlederen Ventzeslav Ilijev utestengt fra verv i fire år. Det kom frem i retten at russiske skiskyttertopper forsøkte å bestikke Ilijev ved å tilby våpen, ammunisjon og gratis treningssamlinger, dersom de støttet Russlands kandidater til kongressen i 2014. Besseberg sier han ble varslet om at russeren Aleksander Tikhonov drev en «voldsom valgkamp».

– Stemmekjøp var et problem innen idretten, ikke bare IBU, sa Besseberg i sin forklaring.

Besseberg ble spurt av aktor om han så på dette som en kriminell handling, og hvem som egentlig tilbød dette?

– Det kan du spørre om. Det er ikke riktig å spekulere, men Tikhonov jobbet knallhardt for å vinne på kongressen det året, sier Besseberg.

Ifølge e-posten var det Tjumen-guvernør Vladimir Jakushev og den russiske skiskytterpresidenten Aleksandr Kravtsov som hadde hatt kontakt med de forskjellige forbundene. Aktor lurte på hvorfor det ikke ble reagert mot disse.

– Den saken ble ikke forfulgt slik den burde. Vi burde sendt den rett over til juridisk komité, sa Besseberg i retten.