– Jeg vil si unnskyld til alle fans for forstyrrelsen jeg skapte de siste 48 timene. Det burde ikke være nødvendig å si det, men dette prosjektet ville ikke bli noe av uten støtte fra fansen.

Slik lyder åpningssekvensen av en to og et halvt minutt lang video lagt ut på Liverpools Twitter-konto, hvor klubbens eier Henry kommer med sin unnskyldning.

Han sier rett ut at det var en stor tabbe av ham å dra Liverpool inn i planene om en superliga.

– Jeg har skuffet dere. Jeg er lei meg. Jeg alene er ansvarlig for den unødvendige negativiteten som har kommet, og det er noe jeg ikke kommer til å glemme, fortsetter Henry.

– Vi hørte dere

De siste dagene har fotballfans over hele verden rast mot planene om en eksklusiv superliga for de største og rikeste klubbene i verden.

Henry sier det er disse reaksjonene som nå har fått ham til å snu. Både Liverpool og de øvrige engelske klubbene har nå trukket seg fra superligaen.

– Vi hørte dere. Jeg hørte dere. Jeg vil si unnskyld til Jürgen, Billy og alle spillerne og alle som jobber så hardt i LFC for å gjøre fansen vår stolte. De hadde ingenting med denne forstyrrelsen å gjøre. Det er det som gjør mest vondt, sier Henry.

Unnskyldningen blir møtt med blandede reaksjoner hos formannen i Liverpools norske supporterklubb, Pål Christian Møller.

FANSEN: Pål Christian Møller i Liverpool sin norske supporterklubb er usikker på om fansen kommer til å akseptere Henrys unnskyldning. Foto: Nick Potts / Reuters

– Det er veldig bra at han beklager sånn som han gjør, men likevel virker det veldig gjennomtenkt når man sier at dette aldri ville blitt en realitet uten at supporterne er med. Og så opplever man en massiv motstand fra supporterne, selvfølgelig. At man ikke har innsett det på forhånd, at dette ville skape slike reaksjoner, er nesten ufattelig, sier Møller.

Samtidig er han ikke sikker på om Henrys unnskyldning vil bli akseptert blant fansen.

– Mange nå tenker at dette holder ikke. Du har foretatt en så grov feilvurdering av noe så viktig. Så vil nok veldig mange stille spørsmål ved om han er skikket til å være de som skal ha ansvar for å drive klubben videre, sier Møller og fortsetter:

– Det vil ta lang tid før de kan bygge opp en tillit og en troverdighet igjen. Nå snakker jeg ikke bare om Liverpool, men generelt sett. Og mange i Liverpool snakker nå om at det kanskje er for sent, at de aldri vil kunne klare å bygge opp tilliten igjen slik det bør være.

IKKE FAN: Jürgen Klopp likte ikke tanken på en ny og lukket liga. Foto: Lee Smith / Reuters

Henry var en av de tolv som opprinnelig ville bryte ut og starte en ny europeisk turnering. Forslaget møtte motstand fra Uefa, Fifa, fans, spillere, trenere og politikere.

Og så - onsdag kom beskjeden om at de engelske lagene, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea og Arsenal trekker seg fra planene om en superliga.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Neville freser mot United

Mens Liverpools eier altså skaper overskrifter verden over med sin unnskyldning, begynner det å murre blant Manchester Uniteds fans. Klubben har nemlig knapt uttalt seg om superligaen, og har kun lagt ut en kort beskjed på Twitter og på hjemmesiden om at de trekker seg fra ligaen.

Det får klubblegenden Gary Neville, som nå jobber som TV-ekspert, til å frese på Twitter.

– Jeg har lest dette tre-fire ganger nå, skriver han, med henvisning til Manchester Uniteds svært korte Twitter-post.

– Kanskje den verste kommunikasjonen jeg har sett i mitt liv!

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– På randen av anarki

Samtidig har Arsenal, i et åpent brev på sin hjemmeside, bedt om tilgivelse for sin deltakelse i prosjektet. De fem andre britiske klubbene som var en del av prosjektet informerte i større eller mindre grad at de ikke lengre ville være en del av det.

Beslutningen til de seks klubbene ble møtt med hyllest, både i gatene og på sosiale medier.

– Folket har talt. Vi var på randen av anarki hvis dette hadde fortsatt, sier Neville.

FORNØYD: Sammen med en rekke andre, har fotballprofil Gary Neville gått hardt ut mot superligaen. Foto: Glyn Kirk / AFP

Det engelske fotballforbundet (FA) la ut en uttalelse på Twitter, der det blant annet sto:

– Engelsk fotball har en stolt historie basert på muligheten for alle klubben, og sporten har vært enstemmig i avvisningen av en lukket liga. Det var et forslag som kunne delt sporten. I stedet har det samlet alle, skriver FA, og takker blant annet fansen for deres stemme og innflytelse.

President i det europeiske fotballforbundet Aleksander Ceferin var tidlig ute og fordømte planene, men nå ser han fremover.

– Jeg sa i går at det er beundringsverdig å innrømme en feil, og disse klubbene gjorde en stor feil. Men de er tilbake nå, og jeg vet at de har mye å tilby ikke bare i våre turneringer, men til hele det europeiske spillet, sier presidenten ifølge Sky Sports.