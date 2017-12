Presset alpinlandslag måtte gjennomføre lønnskutt

En økonomisk presset situasjon gjorde at Skiforbundet så etter løsninger på hvordan kostnadene kunne kuttes.

Løsningen ble at samtlige ansatte tok lønnskutt med 35 prosent. Lønnskuttet gjelder dermed ikke for alpinistene, kun de ansatte.

Dette bekrefter sportssjef Claus Ryste til NRK.

SPORTSSJEF: Claus Ryste. Foto: NRK

– Det jeg kan bekrefte er at det er gjennomført et felles kutt i lønn for alle ansatte på verdenscuplagene og i administrasjonen. Istedenfor å måtte kutte ansatte eller aktivitet så gjorde vi et felles løft for økonomien, skriver Ryste i en SMS.

– Hvor stort er kuttet?

– 35 prosent for en måned, svarer Ryste.

– Står på natt og dag

Etter det NRK forstår, skal støtteapparatet få tilbake tapt lønn fra november på nyåret.

NRK har snakket med leder for alpinkomiteen i Norges skiforbund, Ola Evjen. Han ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke kommunikasjonssjef Espen Graff i Skiforbundet.

Begge viser til Ryste, som ikke ønsker å utdype sitatene over.

Alpinlandslaget er på plass i Val Gardena for å forberede seg til helgens renn i Val Gardena. Alpinistene var ikke informert om lønnskuttet da NRK intervjuet dem onsdag.

– Jeg må si at det er smidig at de går med på løsningen. Det er bra at de får igjen lønna i januar, sier Aksel Lund Svindal.

Kjetil Jansrud er klar på at støtteapparatet betyr mye for at han presterer i løypa.

– De har et vanvittig arbeidspress, og står på natt og dag, skryter Jansrud.

Sponsorsjefen for et år siden: – Det ser veldig lyst ut

I februar i år virket situasjonen langt lysere for Alpinlandslaget. De vant pris for å være «Årets Sponsorobjekt», og ifølge Kampanje var budsjettet på over 40 millioner kroner. For fem år siden var det på 15 millioner kroner.

Magasinet meldte om nye avtaler med flere leverandører, og markedssjef i alpinlandslaget John-Olav Evans sa følgende om prognosene:

– Vi kommer til å passere 50 millioner kroner neste sesong. Det ser veldig lyst ut.

Evans har nå sluttet i jobben som salgs- og markedsansvarlig. Christopher Frankum startet i jobben som sponsor- og markedssjef 15. november, og viser til Claus Ryste på spørsmål angående budsjett.