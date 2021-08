– Vi står i en dypt tragisk sak for klubben og alle involverte. Det er den vanskeligste situasjonen noen av oss har vært i, innleder daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, på en pressekonferanse lørdag.

Det har vært hektisk møtevirksomhet for Brann-ledelsen de siste dagene, etter nachspiel-skandalen natt til tirsdag.

På pressekonferansen fortalte Johannesen at forsvarsspiller Kristoffer Barmen og keeper Mikkel Andersen ikke var på trening lørdag og heller ikke kommer til å være en del av kamptroppen søndag.

SPILLER IKKE: Kristoffer Barmen er utelatt fra kamptroppen til Brann søndag. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Etter enighet med Mikkel Andersen og Kristoffer Barmen er de ikke til stede på trening i dag. De kommer heller ikke til å være tilgjenglige for kamptroppen i morgen. De to er ikke under etterforskning av politiet, sier Johannesen.

– Jeg er sjokkert

De to spillerne var begge på den etter hvert så kjente festen på Brann stadion.

Så sent som på onsdag opplyste klubben at nachspielet ikke skulle få noen konsekvenser for spillerne. Ledelsen i Brann mente at medieomtalen de siste dagene hadde vært straff nok. Nå har situasjonen endret seg, blant annet fordi ny informasjon har kommet på bordet.

– Det har kommet ny informasjon hver eneste dag, og fra ulike hold. Det har vært krevende i dette her, sier Johannesen.

– Er det spillere som har snakket usant om det som har skjedd?

– Jeg vil ikke si usant, men kanskje det har tatt lengre tid å få all den informasjonen.

Nå er klubben og spillerne altså enige om at det er best om de ikke spiller søndagens kamp mot Sandefjord.

UTELATT: Mikkel Andersen står foreløpig med én offisiell kamp for Brann. Han kom til klubben i juli. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det har vært en veldig spesiell uke. Det har vært mange spørsmål knyttet rundt deres involvering i de interne bruddene som er skjedd på stadion. Det har vært veldig belastende for dem. Det er en vurdering sammen med de at de står over trening i dag og ikke er tlgjengelige på kamp i morgen. Jeg tror rett og slett de ikke er klare for det, sier Johannesen.

På pressekonferansen tok den daglige lederen også et oppgjør med det hun kalte hets og ryktespredning i sosiale meder.

– Jeg må bare si at dette er en kompleks og sammensatt sak, og det er familier til enkeltpersoner involvert. Jeg må bare be alle om å tenke seg om, og ikke bidra til at det ikke er rykter som er usanne eller hets som er langt over grensen, sier Johannesen.

Samtidig erkjenner den daglige lederen at hun har latt seg prege av en del av det hun har hørt de siste dagene.

– Jeg er ganske sjokkert over det jeg har fått informasjon om de siste dagene, og også tilbake i tid. Vi som klubb har en stor utfordring. For det første med å få alt på bordet, og så ta virkelig tak i de valgene som er blitt tatt i både kort og lengre tid tilbake.

Treneren: – Avskyelig

Også Brann-trener Eirik Horneland stilte på pressekonferansen. Han forteller at Barmen oppsøkte ham og ga beskjed om at han ikke følte seg klar for å spille søndagens kamp.

Samtidig har det de siste dagene kommet frem at Brann stadion er blitt brukt som nachspiel-lokale også tidligere.

– Det er avskyelig. Avskyelig. Hadde jeg visst om det, hadde jeg selvsagt gjort noe med det, sier Horneland.

Etterforsker seksuelt overgrep

Søndag spiller Brann en svært viktig kamp mot Sandefjord i Eliteserien, men de siste dagene har stort sett handlet om annet enn fotball i klubben.

TRENING: Spillerne begynte treningen rett over 10.30 lørdag formiddag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Natt til tirsdag hadde 12 Brann-spillere nachspiel på stadion sammen med syv unge kvinner. Branns daglige leder kalte det et tillitsbrudd, men sa samtidig at det ikke kom til å få konsekvenser for spillerne som var involvert.

Fredag tok saken en ny vending. Da startet politiet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på festen. En kvinne har status som fornærmet og en Brann-spiller har status som mistenkt.

«Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold» skrev de i en pressemelding.

Brann opplyser at de samarbeider med politiet.

– Vi har naturligvis tett dialog med de som deltok på festen, og det er som alltid mange interesser og hensyn å ta i en uakseptabel og trist sak som dette. Utad har vi sagt klart og tydelig hva vi mener om at det ble arrangert en fest på Stadion i strid med våre interne retningslinjer, sa Branns daglige leder, Vibeke Johannesen i en pressemelding fredag kveld.