OL-utøvere til sykehus ved smitte

Svært strenge smittevernregler venter deltakerne i Beijing-OL om drøye 100 dager. Nyhetsbyrået AFP har sett nærmere på noen av grepene som venter:

Utøvere som avgir en positiv koronatest i OL-perioden, vil umiddelbart bli sendt med ambulanse til sykehus for behandling.

Utøvere, ledere og andre involverte må benytte en ansiktsmaske, tilsvarende N95 , så godt som hele tiden man ikke er på eget rom eller spiser.

Arrangøren åpner imidlertid for at utøvere kan ta av seg masken for bilder under medaljeutdelingene.