Premier League – sirkuset som ikke kan stoppes

Det lå tre alternativer på bordet da de 20 klubbene i Premier League møttes digitalt i går.

Det ene var å fortsette som før.

Det andre var å utsette noen av kampene i romjulen.

Det tredje var å sette sesongen på pause.

Man skulle kanskje tro at de ville velge nummer tre, for omikron sprer seg raskt i England. Forrige uke ble ni kamper utsatt fordi noen ikke kunne stille lag. Treningsanlegg ble stengt ned. Smittede stjerner måtte i isolasjon.

Hele 90 positive tester ble sendt inn av de 20 klubbene. Rekorden før det var 42 – fra uken før.

Nå skal lagene inn i juleprogrammet, en tid som tar spillerne til bristepunktet både fysisk og mentalt. En rapport i engelsk presse sier at flere av dem ønsker pause for å bevare helsen.

Og sant nok, de kunne trengt en hvil. Men det kan de bare glemme.

I går vedtok Premier League at sirkuset skal fortsette som før.

Og så får artistene bare klare seg så godt de kan.

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Frykter smitte

Det er slik det pleier å være. Da Premier League startet opp igjen i fjor, etter en pause på tre måneder, var flere spillere bekymret for helsen.

Nå skriver avisen Daily Mail at et stort antall spillere og trenere ønsker en pause, fordi de er redde for å bli smittet av omikron-varianten.

Noen trenere, blant dem Liverpools Jürgen Klopp, ønsker alternativ nummer to: Å utsette kamper i romjulen. Det er tradisjon at trenere slakter terminlisten i jula, da noen lag må spille kamper med kun 48 timers mellomrom.

Om dette er blytungt i en vanlig sesong, blir det ekstra tøft om lag har spillere ute med smitte.

Men verken Klopp eller noen av spillerne var på møtet på mandag. Det var direktører fra klubbene som diskuterte veien videre, og selv om helse ble tatt opp, er det som oftest økonomiske faktorer som veier tyngst i slike stunder.

Premier League sa det var «ligaens kollektive intensjon» å fortsette med sesongen.

Visstnok skal ligaen ha møter med trenere og spillere senere denne uken. Men avgjørelsen er allerede tatt.

De som har minst å si om hvordan fotballen spilles, er de som faktisk er ute på banen.

PENGEMASKIN: Med kamper hver dag utenom nyttårsaften er julen høytid for fansen i engelsk fotball. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Lukrativ romjul

Det er ikke uvanlig at de på kontoret har andre interesser enn de i garderoben.

Da de seks største klubbene i England i april ble med i Superligaen, som deretter kollapset, var det ingen av spillerne eller trenerne som hadde blitt konsultert. Eierne og direktørene kjørte sine egne løp, basert på økonomiske interesser.

Selv om dette er en helt annen situasjon, spiller penger igjen en stor rolle for klubbene.

Ideelt sett hadde ligaen stoppet frem til nyttår, slik at lagene fikk tid til å hente seg inn igjen. Men utsatte kamper betyr brudd på lukrative avtaler med medier som eier rettighetene.

Dette ville svidd ekstra mye i julen, som er en høytid for fansen, med tre runder presset inn mellom 26. desember og 3. januar. Det er kamper hver dag utenom nyttårsaften. Mange av dem går direkte, noe som betyr seere for kanalene og penger i kassa for klubbene.

Lagene kjenner fortsatt på de enorme tapene som følge av pausen i starten av 2020. Ingen av dem ønsker noe lignende igjen.

Skulle sesongen bli satt på pause, må også kampene organiseres på nytt, med samtykke fra begge lag samt TV-stasjoner og lokale myndigheter.

Og så må det finnes plass i en kalender som nesten er stappet.

Foto: SUHAIB SALEM / Reuters

Travel timeplan

Terminlisten frem mot sommeren byr på to landslagspauser, pluss den vanlige miksen av europeiske turneringer og hjemlige cuper. Det er ikke rom til å ta pause som i 2020, fordi Nations League starter 2. juni.

Dessuten må lagene starte sommerferien kjapt, for neste sesong begynner 6. august, én uke tidligere enn normalt. Hvorfor?

Fordi VM i Qatar skal spilles i november og desember neste år.

Lagene har litt pause i starten av året i form av en to ukers vinterpause, men flere kamper vil nok bli utsatt. Hele 16 prosent av spillerne i Premier League er uvaksinerte, et langt høyere tall enn i toppligaene i land som Tyskland og Italia. Den britiske regjeringen har bestemt at uvaksinerte som har vært i nærkontakt med smittede, må isolere seg i 10 dager.

Det kan skape kaos for flere klubber, og flere utsatte kamper. Et lag som Burnley har allerede fått tre oppgjør utsatt. Lagene trenger så mye fleksibilitet som mulig.

Det sier litt om presset klubbene er under nå, at ingen av dem ønsket å sette sesongen på pause.

FIKK NEI: Chelsea manager Thomas Tuchel ble sint da helgens kamp mot Wolves ikke ble utsatt etter smitteutbrudd i troppen. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Vil påvirke tittelkampen

Så showet fortsetter altså som før. De fleste forventer flere utsatte kamper, men det vil kreve en større krise, eller strengere restriksjoner, før ballen slutter å rulle helt.

Fremover må lagene stille opp så sant de har 13 spillere og en keeper tilgjengelig. Utover det håper Premier League at hyppigere testing og flere vaksinasjoner skal gjøre jobben.

Dette setter en ny ramme for tittelkampen. Klubber med brede staller og lav smitte vil ha en stor fordel. Chelsea ønsket helgens kamp mot Wolves utsatt fordi syv av spillerne hadde testet positivt. De fikk nei.

Noen timer før spilte tittelrivalene Manchester City mot Newcastle med nesten full tropp.

Chelsea klarte kun 0–0. City vant 4–0.

– Jeg er sint, sa Chelseas trener Thomas Tuchel i etterkant.

Men de som er mest utsatte, er spillerne. Og selv om ligaens posisjon er forståelig, er det tydelig hvorfor trenere som Klopp er bekymret for dem. Stadig flere kamper presses inn i kalenderen for å generere mer TV-penger.

Selv før covid slo trenere alarm om den fysiske belastningen spillerne utsettes for.

Hadde ikke UEFA funnet opp Nations League for noen år siden, hadde sjansene økt for å gi lagene pause. Nå vil FIFA ha VM hvert andre år i stedet for hvert fjerde.

Trenden er alltid den samme: flere kamper, mer penger og mindre rom for pauser.

Alt dette skaper en kalender som fører til situasjoner som denne, hvor fleksibiliteten er minimal, hvor belastningen er enorm, og hvor sirkuset er for verdifullt til å bli stoppet.