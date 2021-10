Den første omgangen bestod av eit Manchester City som fullstendig dominerte kampen, og det kunne raskt vore 3 – eller 4–0 allereie til pause.

Men den andre omgangen var fullstendig open, og ein fekk servert praktangrep og -skåringar på rekke og rad.

For i den andre omgangen leverte dei to topplaga fotball av ypparste klasse. Sadio Mané og Mohamed Salah sende Liverpool i leiinga to gongar, men Phil Foden og Kevin De Bruyne sine utlikningar sørga for poengdeling på Anfield.

City-kanonade

I den første omgangen var det Manchester City som stod for alt av sjansar.

Bernardo Silva varta tidleg opp med eit nydeleg soloraid. Etter å ha dansa seg forbi halve Liverpool-laget spelte han fri Phil Foden, men ungguten sin avslutning gjekk rett på Alisson i Liverpool-målet.

Like etter blei Kevin De Bruyne spelt fri inne i Liverpools 16-meter. Men belgiaren sin avslutning gjekk til side for målet, og Liverpool kunne puste letta ut nok ein gong.

SJANSESLØSERI: Foden hadde fleire sjansar til å skåre i 1. omgang. Foto: Peter Byrne / AP

Så byrja City-kanonaden for alvor. På rekke og rad hadde Foden, Jack Grealish og De Bruyne svære sjansar til å sende dei blå i føringa, men ingen lukkast.

– Dei klarar ikkje å spele seg ut her Liverpool, eit ordentleg stressa heimelag. Manchester City er i ferd med å dominere, sa TV2s kommentator Øyvind Alsaker.

Vakna etter pause

Men til pause stod det likevel mållaust, etter eit sjansesløseri utan sidestykke frå Manchester City.

Og i den andre omgangen var det umiddelbart eit meir tent Liverpool som entra grasmatta, og klarte å setje eit press på gjestane.

Like før timen var spela var det Liverpool som fekk ballen i nettet først.

Mohamed Salah reiv seg fri frå motstandarane på kanten, før han slapp ballen gjennom til Mané, som aleine med Ederson plasserte ballen i nettmaskane.

MÅL: Mané sende Liverpool i føringa. Foto: Peter Byrne / AP

Praktskåring haldt ikkje

Foden var stor i den første omgangen utan i få utteljing, men der han i den andre omgangen ikkje var like tonegivande, klarte han endeleg å overliste Alisson.

Frå spiss vinkel hamra han ballen i det lengste hjørnet, og sørga for 1–1 på Anfield.

Men kampens høgdepunkt kom eit knapt kvarter før slutt. Salah viste ein praktfull ballbehandling då han drog vekk tre-fire Manchester City-spelarar, før han med høgrefoten plasserte ballen i lengste hjørne.

– Det er verdsklasse gonger to. Han gjer alt på eiga hand, utbraut TV2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Men Manchester City nekta å sjå seg slått. De Bruyne tok imot ballen like utanfor 16-meteren og hamra til. Ballen gjekk via Joel Matip og i mål, og sørga for 2–2.

Både Manchester City og Liverpool hadde store sjansar til å ta med seg alle tre poenga også, men sterke defensive involveringar sørga for poengdeling på Anfield.