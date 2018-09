Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sturridge kom innpå då klokka viste 86 minutt. Det stod 89 minutt då han fekk ballen 25 meter ute og smelte den i krysset.

Då hadde det lenge lege til rette for Liverpools første ligatap. Men Liverpool pressa og Chelsea rygga. Og heimesigeren rauk.

Chelsea var best før pause, men tok til å bli trøytte utover i andre omgang. Likevel låg dei an til å halde unna. Heilt til Sturridge viste seg fram.

– Eg veit ikkje om eg har scora eit betre mål, sa Sturridge til tv-stasjonen BT like etter kampen. – Men i dag dreia alt seg om resultatet.

SUPER-SUB: Daniel Sturridge smeller til etter berre tre minutt på bana, og Liverpool tar eit poeng på Stamford Bridge Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Leiarmålet etter 25 minutt var ei perle. Chelsea starta angrepet langt inne på eigen halvdel, og etter mange trekkk blei Eden Hazard spela fri og sette ballen trygt i lengste hjørnet.

At det ikkje blei meir enn to mål på Stamford Bridge i kveld, er ei gåte. For begge lag hadde mange sjansar dei burde utnytta betre. Men Kepa og Alisson er ikkje dei dyraste målvaktene for ingenting.

Liverpool hadde gått gjennom sesongen så lang med berre sigrar. Men denne veka har dei tap og uavgjort, begge mot Chelsea. Dei mista også ligaleiinga til Manchester City i løpet av laurdagen.