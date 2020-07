Forfall gir Brækhus hovedkamp

Cecilia Brækhus' møte med Jessica McCaskill i Oklahoma 15. august får opprykk og blir stevnets hovedkamp etter at Julio Cesar Martinez trakk seg fra stevnet, skriver Nettavisen.



Møtet blir historisk. For første gang vil kvinnelige proffboksere gå hovedkampen i et stevne sendt på streamingstjenesten DAZN.



Boksepromotoren Eddie Hearn sier til boxingscene.com at kampens vinner trolig vil møte vinnere av omkampen mellom Katie Taylor og Delfine Persoon.