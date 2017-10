Politiet etterforsker Bodø/Glimt-kampen for mulig kampfiksing

Kampen mellom Bodø/Glimt og Levanger i går, som endte i evakuering etter en bombetrussel, blir gjenstand for politietterforskning.

Det bekrefter Knut Waldemar Solli, fungerende seksjonsleder for krim i Bodø overfor NRK.

Ti minutter før kampslutt i går ble det ringt inn en bombetrussel fra et ugandisk nummer. Kampen ble ikke stoppet, og stadion ble ikke evakuert før etter at kampen var over.

– Det viktigste for oss nå er å finne ut hvor samtalen kom fra, og hva som er bakgrunnen for at den kom, sier Solli til NRK.

Politiet skal nå gå videre med det ugandiske nummeret, og de har sendt det ut til sine internasjonale samarbeidspartnere. Men fordi bombetrusselen kom i slutten av en fotballkamp, har politiet også bedt om bistand fra Lotteritilsynets kampfiksingsenhet.

– Vi går bredt ut, og ser hva vi får tilbake, sier Solli.

Oddsen stupte for Levangerseier

NRK vet at oddsen på kampen i går endret seg dramatisk hos internasjonale bettingselskaper. Bodø/Glimt stilte med et langt svakere mannskap enn vanlig, blant annet med forsvarer Brede Moe som midtspiss i en uvant 5-2-3-formasjon. Det endte med et uventet 1-3-tap for middelhavsfareren Levanger.

Hos Norsk Tipping gikk oddsen for Levangerseier fra 5.25 til 3.25 i løpet av dagen i går, mens Glimtseier gikk fra 1.45 til 1.85.

Det er derimot ikke kommet noen meldinger om mistenkelig betting, og ifølge Norsk Tipping har oddsendringen bakgrunn i Bodø/Glimts laguttak.

– Ingen meldinger om avvik

Likevel skal kampfiksingsenheten i Lotteritilsynet se nærmere på saken. De blir koblet inn ved mistanke om manipulasjon av norske kamper, og de får jevnlig rapporter fra internasjonale aktører om mulige forsøk på å fikse kamper.

Henrik Nordal er seniorrådgiver, og en av to ansatte i enheten. Han sier det ikke er kommet noen meldinger om avvik.

– Så langt, nei, men så tar det litt tid før vi får svar på dette. Vi har en del avtaler, og vi ville blitt orientert umiddelbart om det forelå avvik, sier han.