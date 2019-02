Pogbas utrolige Solskjær-statistikk fortsatte: United sendte Chelsea ut av FA-cupen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ole Gunnar Solskjær har vært United-manager i 12 kamper nå. Det har endt med ti seiere, én uavgjort og ett tap.

Men mest imponerende av alt er måten han har forvandlet Paul Pogba.

I mandagens FA-cupkamp mot Chelsea var den franske verdensmesteren nok en gang kampens store spiller med ett mål og én målgivende pasning.

Den utrolige statistikken

Paul Pogba slet under José Mourinho, men har altså vært en av verdens beste spillere etter at Solskjær overtok som manager for United.

Paul Pogba kunne juble for både mål og målgivende pasning i kampen mot Chelsea. Foto: John Sibley / Reuters

– Han har vært helt super helt siden jeg kom inn. Det er en fotballspiller som drar med seg mange på laget. Han er en Manchester United-spiller i selvtillit også. Han vil ha ballen hele tiden, han har kvaliteter og nyter å gå på banen. Når du spiller for Manchester United skal du spille med et smil, sa Solskjær til TV 2 etter seieren mot Fulham i starten av februar.

For å sammenligne: Denne sesongen har Pogba vært på banen i 32 kamper for Manchester United. 20 av disse kampene var med José Mourinho som manager.

Under Mourinho (20 kamper): fire mål, to målgivende

Under Solskjær (12 kamper): ni mål, syv målgivende.

To like angrep

Det var United som begynte best de aller første minuttene, men begge lag hadde noen muligheter de første 20 minuttene. Uten at noen fikk ballen i mål.

Det skjedde først da halvtimen var spilt. United bygde opp et angrep på sin venstreside, hvor Pogba til slutt slo ballen inn mot bakerste stolpe. Der kom Ander Herrera på et helhjertet løp og fikk stå overraskende alene. Fra fem meter hadde midtbanespilleren ingen problemer med å nikke ballen sikkert i mål.

Ti minutter senere var det Pogba sin tur til å være sist på ballen. Denne gangen bygde United opp angrepet på høyre side. Rashford slo ballen inn, og fra ti meter var det en bestemt Pogba som fikk hodet på ballen og satte den i mål.

Stilt spørsmål om taktikken

Ole Gunnar Solskjær sto med ti seiere og én uavgjort som manager for Manchester United for en uke siden.

Så kom tapet mot Paris Saint-Germain forrige uke. Det tente en debatt.

Mange har nemlig pekt på at Solskjær ikke har fått virkelige utfordringer som manager for United. De elleve første kampene var, med unntak av seierne mot Tottenham og Arsenal, alle kamper hvor United i utgangspunktet var store favoritter.

Ole Gunnar Solskjærs United vant den taktiske kampen mot Chelsea. Foto: Ian Kington / AFP

Spørsmål er blitt stilt om hvordan Solskjær taklet tøffere kamper – kamper hvor hans taktiske ferdigheter virkelig ble satt på spill.

I testen mot PSG forrige uke ble det tap. Flere karakteriserte det som et taktisk nederlag. I dag var det altså Chelsea som sto for tur i FA-cupens femte runde, men denne gangen var det liten tvil. Mot Chelsea, som riktignok er i dårlig form for tiden, ble det en klar seier.

Den andre omgangen ble en parademarsj for de røde. Begge lag hadde naturligvis muligheter, men Chelsea klarte aldri å få ballen i mål.

Med seieren er United klare for FA-cupens kvartfinale. De kampene trekkes mandag kveld.