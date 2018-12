Pogba under Solskjær: Fra virus til virtuos

– Du er som en person med et virus i et lukket rom, og du sprer det viruset til de andre.

Slik bedømte José Mourinho prestasjonen til Paul Pogba etter kampen mot Southampton tidligere i desember. Pogba hadde slitt, og et vaklende Manchester United hadde kun klart 2–2.

Hele sesongen hadde den profilerte playmakeren underprestert for United.

Men nå, fire uker senere, har Pogba blitt drivkraften i et ustoppelig United-lag, med fire mål og tre målgivende pasninger på tre kamper. Det virker nesten utrolig, men spilleren er akkurat den samme som før.

Det som har endret seg, er at mannen på trenerbenken heter Ole Gunnar Solskjær.

Genial og håpløs

For la det ikke være tvil om rollen Solskjær har hatt i denne forvandlingen. Pogba har plutselig begynt å dominere totalt siden nordmannen erstattet Mourinho for 11 dager siden.

Det vises at Pogba har fått en trener som forstår ham.

Syv mål har franskmannen enten scoret eller skapt på Solskjærs tre kamper, som United har vunnet med en målforskjell på 12-3. Det var denne spilleren Pogba var ment å være da United kjøpte ham fra Juventus for nærmere en milliard kroner i 2016.

Men verdens dyreste midtbanespiller glitret kun glimtvis på sine to år og seks måneder under Mourinho. Han kunne være magisk i ett øyeblikk, håpløs i det neste. Mange kritiserte Mourinho for å ikke få mer ut av storkjøpet.

IKKE PERLEVENNER: José Mourinho fikk aldri det beste ut av Paul Pogba. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Men likesom Mourinho aldri helt så ut til å skjønne United som klubb, så han heller aldri ut til å forstå sin egen stjernespiller.

Og det gjaldt både det taktiske og det personlige.

Vraket

Det personlige forholdet mellom Pogba og Mourinho var nemlig turbulent. Pressen skrev om uenigheter og krangler. I september ble Pogba fratatt ansvaret som lagets visekaptein.

SISTE UNDER MOURINHO: Ligakampen mot Southampton i begynnelsen av desember ble Pogbas siste fra start under Mourinho. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Bunnen ble nådd mot Southampton, da Mourinho kalte Pogba et «virus».

– Du spiller ikke. Du respekterer ikke spillerne og supporterne. Og du ødelegger mentaliteten til de gode, ærlige folkene rundt deg, skal Mourinho ha sagt ifølge The Telegraph.

Etter det oppgjøret startet Pogba ingen av de tre siste ligakampene til Mourinho i United. Kanskje var det forståelig: Pogba var tross alt dårlig mot Southampton.

Men så ble heller ikke franskmannen brukt i sin beste rolle.

Den beste rollen

For da Pogba dominerte i den italienske storklubben Juventus mellom 2013 og 2016, spilte han som oftest venstre indreløper, en midtbaneposisjon som lot ham bykse frem i angrep mens andre spillere opprettholdt den defensive balansen.

Det er dette Pogba gjør best: Å skyte, drible, styrte inn i boksen, og avslutte angrep.

1-0: Pogba sendte United opp i ledelse over Bournemouth før fem minutter var spilt.

Men Mourinho brukte Pogba mer som en ballfordeler dypt på midtbanen. Pogba hadde ofte ballen mye, men tok for mange ukloke pasningsvalg. Han hadde også en tendens til å ta for mange touch i dype posisjoner.

Defensivt ble Pogba kritisert for å mangle disiplin, både med hensyn til posisjonering og markering.

Pogba trivdes tydelig ikke i en dyp rolle. Han hadde lyst til å angripe mer, han mente United som lag burde gjøre det samme – og han ga uttrykk for det.

– Når vi spiller hjemme, bør vi angripe, angripe, angripe. Dét er Old Trafford, sa Pogba etter en skuffende poengdeling hjemme mot Wolverhampton i september.

Ideelle forhold

Det er disse to poengene Solskjær har forstått i United. Han har bedt laget om å angripe med fart og intensitet, som de pleide å gjøre i glansdagene under Sir Alex Ferguson. Og han har gitt Pogba en offensiv rolle med frie tøyler.

Altså har Solskjær skapt ideelle forhold for sin beste spiller, både individuelt og kollektivt.

Det var dette Solskjær sa han skulle gjøre da han ble trener: Å bygge laget rundt sin stjerne. Han hadde fordelen av å ha trent Pogba på Uniteds reservelag fra 2009 til 2010, før Pogba dro til Juventus grunnet mangel på sjanser på A-laget.

Umiddelbart takket Pogba sin nye United-trener for tilliten med to målgivende pasninger i 5–1-seieren mot Cardiff, før han dundret inn to mål i 3–1-triumfen mot Huddersfield.

– Det er denne Paul jeg kjenner, sa Solskjær etterpå.

Nye løp

Men Pogbas beste kamp for Solskjær så langt har vært dagens 4–1-seier mot Bournemouth, hvor han scoret to nye og skapte et mål for Romelu Lukaku. Pogba scoret sine to mål ved å storme som et godstog inn i feltet.

2-0: Pogba spurtet inn i feltet og kom først på et innlegg fra Ander Herrera.

Det var nettopp slike løp han tok så altfor sjelden under Mourinho.

Totalt har Pogba skutt 13 ganger på tre kamper under Solskjær, et meget høyt snitt. Ser man hvor Pogba har mottatt pasningene på banen, finner man en klar kontrast mellom fadesen mot Southampton og prestasjonen mot Bournemouth.

Pasningene gjenspeiler den offensive friheten Solskjær har gitt Pogba.

Har aldri virket bedre

Hvor lenge kan dette nå fortsette? Hvor mange flere kamper kan Pogba dra United til storseier, med fans som jubler og lagkamerater som smiler?

Det ser ikke ut til å stoppe med det første. United har møtt tre noe svake motstandere så langt under Solskjær, og dette vil fortsette mot Newcastle (borte) på onsdag og Reading (hjemme, i FA-cupen) på lørdag. Og nå glitrer ikke Pogba bare glimtvis.

SVEVER: Paul Pogba flyr høyt for tiden. Foto: Paul Ellis / AFP

Aldri før har han virket så komfortabel i rollen som Uniteds stjerne.

Aldri før har han sett ut til å kose seg så mye på Old Trafford.

Lettelsen over å ha blitt kvitt Mourinho er åpenbar. Kombinert med Solskjærs offensive stil kan Pogba nå nye høyder. Han har aldri scoret mer enn åtte ligamål i én sesong. Med fire mål på sine siste tre kamper har han allerede syv i 2018/19.

Hvor mange han ender på til slutt vet ingen, men det som virket sikkert enn så lenge, er at viruset er borte. Både Pogba og United er blitt friskmeldt – og vel så det.