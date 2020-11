Pogba syndebukk da United tapa: – Det er dystert for Solskjær

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det blei ein forholdsvis jamn fotballkamp på Old Trafford, men Paul Pogba laga eit unødvendig straffespark i andreomgang. Det gjorde at Arsenal kunne ta med seg alle poenga i storoppgjeret.

– Me må gjere det betre enn det her. Og for meg sjølv, så må eg gjere det betre enn det eg gjorde på straffesparket. Eg kan ikkje gi bort eit straffespark på den måten, sa Pogba til britisk TV etter kampen.

– Berre stå på beina dine. Han er på veg vekk frå «boksen». Paul veit at det er eit billig straffespark å gi bort, sa Ole Gunnar Solskjær til britisk TV.

Ole Gunnar Solskjær har med det ikkje vunne på dei fem siste kampane på heimebane i serien.

– Det er dystert for nordmannen, sa kommentator i TV 2 Øyvind Alsaker.

Sleit i førsteomgang

Førsteomgang var relativt sjansefattig, men det var Arsenal som såg mest farlege ut. London-laget hadde sine moglegheiter og Willian var nærmast med eit skot i tverrliggaren.

Solskjær sitt lag sleit med å bryte ned bortelaget.

TØFF KVELD: Ole Gunnar Solskjær såg ikkje veldig ut i kampen mot Arsenal. Foto: Paul Ellis / Reuters

– Det er Arsenal som har lagt premissane i det taktiske spelet, sa fotballekspert i TV 2 Brede Hangeland i pausen.

– Me møtte ikkje opp i førsteomgang. Dei var betre enn oss, sa Solskjær til britisk TV.

Syndebukken Pogba

Midtvegs i andreomgang gjekk Héctor Bellerín i bakken, da Paul Pogba sette inn ei klønete takling. Bellerin var på veg ut av 16-meteren i det Pogba felte han.

– Han lagar eit veldig unødvendig og klønete straffespark, var ekspertkommentator i TV 2 sin dom.

Pierre-Emerick Aubameyang fekk tillit frå kritmerket, og han sette ballen sikkert i mål.

– Det er fortent at Arsenal går opp i leiinga, sa Semb.

MATCHVINNAR: Pierre-Emerick Aubameyang skåra det einaste målet i kampen. Foto: Shaun Botterill / AP

Solskjær tok grep og sette inn Donny van de Beek og Edinson Cavani. Mot slutten av kampen pressa dei på for utlikna.

– No heng Arsenal litt i taua her, sa kommentator for TV 2, Øyvind Alsaker.

Men Arsenal og Mikel Arteta klarte å halde unna og dei vann med det kampen mot Solskjær sine menn.

– Det her er ein stor triumf for spanjolen. Det løfter Arsenal eit steg vidare mot å konkurrere mot dei beste, sa Semb.

GLISER: Arsenal-trenar Mikel Arteta var storfornøgd etter kampen. Foto: Paul Ellis / Reuters

Arsenal har verkeleg slite mot dei «seks store» i ligaen, spesielt på bortebane. Januar 2015 er sist gong dei klarte å vinne mot eit topplag. Derfor smakar nok sigeren ekstra godt.

– Det er lenge sidan me har vunne her, så det var ein stor siger. Me visste at me kunne skåre i andreomgang fordi me hadde nokon moglegheiter i førsteomgang. Det var ein bra kamp, sa Aubameyang til britisk TV.