Pogba herjet for gulljagende Manchester United

Manchester United ligger likt på poeng med Liverpool på toppen av Premier League etter seieren over Aston Villa.

I en flott fotballkamp med to lag som ønsket å angripe, var det til slutt Manchester United som stakk av med alle poengene. Anthony Martial og Bruno Fernandes var målscorerne for hjemmelaget, men det var storspill av en annen spiller som virkelig kunne gleder Manchester United-fansen.

– Vi skapte sjanser, det blir alltid en fysisk batalje. De er blitt et mye bedre lag. Jeg er veldig fornøyd med tre poeng og prestasjonen, men det er alltid noe, sier Solskjær til Sky Sports.

Paul Pogba leverte sinbeste kamp i Manchester United-drakt denne sesogen. 27-åringen har vært inn og ut av laget i lang tid, men har virkelig funnet storformen til juleperioden og i sin tredje strake start var franskmannen lysende.

Paul Pogba var gutten i røyken i første omgang og manglet bare en scoring for å krone en av hans beste kamper for Manchester United. Foto: Laurence Griffiths / AFP

En Pogba i storslag er et nytt våpen for Ole Gunnar Solskjær i kampen om et mulig ligagull. Det gir laget flere strenger å spille på i et lag som har vært veldig avhengig av Bruno Fernandes offensivt.

– Han blir bedre og bedre og han spilte bra i dag. De er et fysisk lag, det blir mange dueller. Og Paul er en av de spillerne som kan holde unna taklinger og holde på ballen. Han ønsket kanskje å spille den avgjørende pasningen litt ofte, men han blir bare bedre, roser Solskjær.

Etter 11 kamper uten tap i ligaen, siden hjemmetapet for Arsenal 1. november, har Solskjær snudd press om jobbsikkerheten hans til gullkamp i ligaen. Ingen lag har vunnet flere Premier League-kamper denne sesongen enn Solskjærs Manchester United.

– Vi skal ikke ta av for mye. Det er fortsatt tidlig i sesongen. Vi forbedrer oss og dette blir en veldig jevn sesong. Hver seier bringer oss nærmere. Alle kampene teller like mye, sier Solskjær.

Pogba styrte

Manchester United leverte en av sesongens beste første omganger. På hjemmebane, hvor de har slitt med å bryte ned motstanderne, stemte angrepsspillet godt mot Aston Villa.

Paul Pogba og Bruno Fernandes var konduktørene for hjemmelagets god perioder. Særlig franske Pogba var overalt og skapte problemer for gjestene. Midtbanespilleren kunne også fått en straffe da han fikk en albue i ansiktet på en corner.

Fem minutter før pause var det Anthony Martial som fikk det forløsende målet for hjemmelaget. Pogba og Rashford kombinerte lekkert med Aaron Wan-Bissaka som la inn. Der var Martial og headet inn årets første Manchester United-scoring.

Grealish dirigerte

Aston Villa har vært et at Premier Leagues beste lag på fremmed gress så langt denne sesongen, og hadde vunnet 5 av 7 bortekamper før turen til Old Trafford. I andre omgang viste de hvorfor.

Solskjærs menn hadde hatt god kontroll på Villas ledestjerne Jack Grealish før pause. Etter hvilen var den ettertraktede playmakeren ivrig på å vise seg fram.

Jack Grealish var mannen bak Aston Villas offensive farligheter og leverte en ny god kamp. Foto: Lindsey Parnaby / Reuters

David de Gea måtte vise fram reaksjonsevnene da Grealish fant Ollie Watkins og den engelske landslagsmannen skapte også sjanser for seg selv og Anwar El Gazi i åpningsminuttene av den andre omgangen.

Derfor var det ingen overraskelse da Grealish fant Bertrand Traore med et innlegg fra venstre etter at Manchester United falt til søvn på et raskt frispark fra Villa. Foran mål tok Traore seg tid til å dempe ballen og sette den kontrollert forbi De Gea.

Umiddelbar straffe

Spillet var bare så vidt i gang da dommer Michael Oliver pekte på straffemerket i Manchester Uniteds favør.

Douglas Luiz var uvøren da han spente bein på Pogba og ga bort et straffespark rett etter Villas utligning. Foto: Carl Recine / AFP

Igjen var det Paul Pogba som var den sentrale aktøren, da han ble felt inne i boksen. Bruno Fernandes fortsatte i 2021, som han har gjort i hele 2020 for Manchester United, ved å sette et straffespark i mål.

Det var hans 15. straffemål siden han kom fra Sporting i slutten av januar i fjor, på 16 forsøk.

Franske Pogba kunne ha satt kronen på verket med en scoring selv, men satte ballen centimeter utenfor stolpen til Emi Martinez da han fikk sjansen.

Villa presset på for utligning i sluttminuttene, men klarte ikke å få avslutningene innenfor stengene bak David de Gea.