– Jeg vet med sikkerhet at Jonas er den reneste rytteren noensinne, sa Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen til Wielerflits før start på onsdagens etappe.

Vingegaard og rival Tadej Pogacar har slått flere klatrerekorder i årets Tour de France, og onsdag leverte danske Vingegaard igjen en rekordtid opp etappens siste stigning, Col de la Loze – det selv om han tapte flere sekunder etter å ha blitt hindret av en motorsykkel.

Før onsdagens kongeetappe ble både Pogacar og Vingegaard testet av dopingkontrollører like før start. Lagsjef i Jumbo-Visma, Richard Plugge, sa før start på onsdagens etappe at Vingegaard hadde avlagt fire blodprøver i løpet av de siste 48 timene.

– Jeg applauderer det. Faktisk har jeg jobbet hardt for dette. På den måten tar vi et nytt steg i kampen mot doping, sa Plugge til Wielerflits.

Onsdagens etappe, omtalt som kongeetappen i årets Tour, ble vunnet av Felix Gall. Østerrikeren kom seg med i bruddet og var blant de som holdt unna for blant andre Vingegaard mot slutten.

Nordmannen Tobias Halland Johannessen satt også i bruddet og ble til slutt nummer seks på etappen. Han ble hentet inn av Vingegaard omtrent en kilometer før toppen.

– Den farta han (Vingegaard) hadde forbi der, jeg vurderte aldri å sette meg på hjul. Det er rått det han driver med. Vi får trene på litt til, sier Uno-X-rytteren til TV 2 og NRK.

PÅ VEI MOT SEIER: Jonas Vingegaard var klart best av sammenlagtfavorittene onsdag og økte ledelsen til Tadej Pogacar. Her fra før etappen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Vi andre må bare jobbe litt hardere

Sykkelsporten har en fortid som har vært preget av doping og årene 1999–2005 står uten en vinner etter at Lance Armstrong innrømmet dopingbruk i 2013.

Rekordtempoet i fjellene i årets Tour har ført til at doping igjen har blitt et samtaleemne de siste dagene.

23 år gamle Johannessen tror Vingegaard er den som har vært flinkest til å «optimalisere absolutt alt».

– Du ser på tempoen, det er ikke kun rå kraft, han kjører teknisk bra og gjør alt annet riktig og. Det er sikkert noen som tenker at jeg har dopet meg også, og jeg vet at jeg aldri har rørt noe som helst. Så jeg kan ikke tenke det om ham heller. Jeg tror bare han er «peak performance» akkurat nå, og vi andre må bare jobbe bitte litt hardere, sier Johannessen til NRK.

PÅ VEI MOT SAMMENLAGTSEIER: Jonas Vingegaard. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Han anslår selv at han har blitt testet fire-fem ganger i løpet av rittet.

– Vingegaard blir vel kanskje testet hver dag, så det skal godt gjøres og komme unna med det. Jeg tror Vingegaard er ren, og bare er en vanvittig rå utøver. Jeg satt på en dopingtest med ham faktisk, og det er ingen tilfeldigheter der, sier nordmannen.

Sportssjefen i Uno-X, Kurt Asle Arvesen, sier han ikke har fått med seg at det har vært noen dopingspekulasjoner, men:

– Det er naturlig med det som er historien til sykkelsporten fra 90-tallet. Men jeg er ganske overbevist om at vi er inne i en ny ære av sykkelsporten, sier Arvesen.

– Jeg tror ikke det er mange idretter som har så mye testing. Med den historien sykkelsporten har så vil det overraske meg om vi finner ryttere i Tour de France som vil ta sjansen, sier han videre.

Pogacar med helsprekk

Etter å ha fulgt hverandre nesten som skygger de første 15 etappene, var det kun ti sekunder som skilte Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar før den siste uka i Tour de France.

På tirsdagens tempoetappe overrasket Vingegaard seg selv og slo Pogacar med ett minutt og 38 sekunder og onsdag var dansken igjen langt bedre enn sloveneren.

Pogacar, som veltet tidlig på etappen, måtte slippe med flere kilometer til toppen av Tourens høyeste fjellpass, Col de la Loze, og tapte flere minutter til Vingegaard.

– Jeg er ferdig. Jeg er død, sa Pogacar over lagradioen, vist på TV-sendingen.

– Pogacar har gått litt tom her. Det er en resignert andremann i sammendraget nå, sa NRKs Ole Kristian Stoltenberg.

SPREKK: Tadej Pogacar fikk det tungt på den 17. etappen. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

– Var det knockout i går, så er dette nesten å bli slått bevisstløs, kommenterte TV 2s Christian Paasche.

Pogacar var til slutt fem minutter og 45 sekunder bak Vingegaard ved målgang i Courchevel. Dermed er han nå syv minutter og 35 sekunder bak dansken i sammendraget, en kamp som med det virker så godt som avgjort før de siste fire etappene.

– Jeg vil uttrykke min respekt for Pogacar. Kanskje det var noe galt med ham i dag, så jeg vil ikke feire så mye. Det var ingen god dag for ham, og det var trist å se at det gikk sånn, sier Vingegaards sportsdirektør Frans Maassen til NRK.

Med åtte kilometer igjen klarer ikke Tadej Pogacar å holde følge. Du trenger javascript for å se video. Med åtte kilometer igjen klarer ikke Tadej Pogacar å holde følge.

Tour-debutanten med ny topplassering

Johannessen kjørte inn til en imponerende sjetteplass, 2.39 bak Gall, på etappen som ble regnet som Tourens hardeste med over 5000 høydemeter.

– Det er verdensklasse, sett med norske briller, sa TV 2s ekspertkommentator Thor Hushovd.

– Dette synes jeg er smått fantastisk. Det er kongeetappen i Tour de France for Tobias Halland Johannessen. Han er ung, lovende og debutant. All ære nok en gang til Uno-X, for dette var etappen som skilte på alle mulige måter, sa Stoltenberg.

– Med normal utvikling, så vil han vinne en etappe i fremtiden, oppsummerte Stoltenberg.

Johannessen trengte flere minutter på å komme seg etter målgang. Etter å ha fått i seg en flaske sportsdrikk, en Fanta og litt godteri kom så smått kreftene tilbake.

– Det var hardt, altså. Huff. Jeg fikk i hvert fall tømt ut det jeg hadde, og er fornøyd, sier han.

Johannessen har med det en tredje-, femte- og sjetteplass som de beste etappeplasseringene til nå i årets Tour, i det som er 23-åringens første Tour de France.

– Det er ikke noe tvil om at han er god nok til å vinne en etappe her, han må bare være med i det rette bruddet, mener sportssjef i Uno-X, Kurt Asle Arvesen.

ETAPPESEIER: Felix Gall vant den 17. etappen. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Vingegaard: – Glad for at det reises tvil

Både Vingegaard og Pogacar har selv svart på dopingspørsmål de siste dagene.

– Det eneste jeg kan si, er at jeg ikke tar noe. Men jeg er helt ærlig glad for at det reises tvil, for vi kjører raskere enn det man har gjort før, sa Vingegaard etter søndagens etappe.

– Jeg forstår veldig godt at noen er skeptiske. Vi skal også være skeptiske, med tanke på det som skjedde i fortiden. Ellers vil det bare skje igjen, sa han videre.

– Jeg får alltid dette spørsmålet, hvert år i Touren. Jeg ser ikke noe forskjell i år fra andre år. Vi sykler raskt og vi kjører maks på hver etappe. Det er vanskelig, men jeg forstår folk som stiller spørsmålene. Med det som har skjedd i fortiden, så har ikke alle kommet seg fra det. Jeg forstår det fullt ut, sa Pogacar mandag.