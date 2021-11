Brann - Rosenborg 2-2 (2-1)

Et Brann i desperat poengjakt trengte poeng da medaljejagende Rosenborg tok turen til Bergen og Brann Stadion.

Brann var i føringen til pause, men drømmeminutter i den første omgangen holdt ikke til tre poeng for bergenserne. Bård Finne og Robert Taylor snudde kampen på to minutter for hjemmelaget etter at Emil Konradsen Ceïde hadde sendt Rosenborg i ledelsen.

Carlo Holse ville sette en demper på festkvelden i Bergen. Tidlig i den andre omgangen utlignet dansken og det ble ingen flere scoringer i kampen. Dermed ender det 2-2.

– Det var litt tungt. Vi har mange gode sjanser, men vi får dårlig betalt igjen, sa Branns Sivert Heltne Nilsen etter kampen til Discovery.

Det ene poenget gjør at Brann ligger på kvalikplass med 21 poeng - samme sum som Stabæk, som på sin side tapte borte mot Sarpsborg. Rosenborg ligger fjerdeplass og tapte to poeng i medaljekampen.

– Dette blir en seigpining. Vi må omfavne den og stå i det, så ser vi om vi klarer å bikke det vår vei til slutt, sa Brann-trener Eirik Horneland til NRK om serieinnspurten.

JUBLER: Robert Taylor feirer 2-1-scoringen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Snudde

Det var to lag i desperat poengjakt, i hver sin ende av tabellen, som møttes på Brann Stadion i kveld. Det var tydelig i den første omgangen - for begge lagene kom raskt ut av startblokkene.

Drøye kvarteret ut i kampen førte Emil Konradsen Ceïde bortelaget opp i ledelsen. Ceide sto helt umarkert på bakerste stolpe og kunne enkelt sette ballen i mål.

– Elendig forsvarsspill, utbrøt Discovery-kommentator Tor Ole Skullerud.

DRØMMESTART: Emil Konradsen Ceïde feirer målet sitt med resten av sine lagkamerater. Foto: Marit Hommedal / NTB

Men gleden skulle bli kortvarig - for Rosenborg slet også stort i bakre rekker.

Rosenborg-midtstopper Pavle Vagic hadde nemlig noen fryktelige minutter for trønderne. Først mistet han ballen til Bård Finne som utliknet, og like etterpå, var svensken uheldig da han mistet ballen i forkant av Robert Taylors 2-1-scoring

Det var elleville scener på Brann Stadion da Brann hadde snudd kampen på to minutter.

Åge Hareide var skuffet etter å ha gitt bort to mål rett før pause.

– Vi starta bra, så slipper vi inn noen unødvendige mål, sa Rosenborg-treneren til Discovery i pausen.

Poengdeling

Brann tok det gode momentumet inn i den andre omgangen. Formspiller Aune Heggebø var nære med å sette Branns tredje for kvelden da han dunket ballen i stolpen rett etter pause.

Istedenfor var det Rosenborg som skulle score omgangens første mål. Carlo Holse satt ballen iskaldt i nettet etter målgivende fra Erlend Dahl Reitan.

Mathias Rasmussen var nære å føre Brann opp i ledelsen igjen, da han dunket ballen i krysstanga og ut ti minutter før slutt. Begge lag fortsatte å presse på for vinnermålet, men det ble ingen flere scoringer i kampen. Dermed ender det med poengdeling.

Hareide var ikke fornøyd med å ha tatt ett poeng i medaljekampen.

– Det er for lite med ett, så enkelt er det. Vi har vært for variable i år og det blir vi straffet for.

Ruben Kristiansen ble båret av banen i den første omgangen. Ifølge Discovery, skal det være snakk om et brudd i underarmen for venstrebacken.