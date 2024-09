Poengdeling i bunndramaet

Haugesund-spiller Julius Eskesen sto fram og leverte et drømmemål som ga 2-2 i det tette oppgjøret mot tabellnabo Kristiansund søndag.



Begge lag kjemper en kamp mot nedrykk denne sesongen. Akkurat nå har begge lag 22 poeng og ligger på de to plassene over kvalik. De er kun to poeng over direkte nedrykk.



Kristiansund ledet både 1-0 og 2-1 i kampen, men med et kvarter igjen av kampen reddet danske Julius Eskesen uavgjort for Haugesund.



Kampen var Haugesunds niende strake bortekamp uten tre poeng.