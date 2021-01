Pochettino klar for PSG

Etter at Thomas Tuchel ble sparket som PSG-trener forrige uke, har flere troverdige journalister i Europa meldt at Mauricio Pochettino skulle ta over den franske toppklubben.

Lørdag kom bekreftelsen på PSG sine egne nettsider.

Pochettino har signert en kontrakt som strekker seg til og med 30. juni 2022, med en opsjon på ett ekstra år.

Han har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i Tottenham i november i fjor. Argentineren har en fortid som spiller i PSG fra 2001 til 2003 og har spilt 70 kamper for klubben.

Dermed kan blant andre Ole Gunnar Solskjær få litt pusterom. Pochettino har nemlig lenge vært linket til jobben i Manchester United i de periodene hvor nordmannen har vært presset.