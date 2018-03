Planla seieren for ti år siden - vant etter thrilleravslutning

– Det er helt fantastisk at han legger en plan i 2008 om å vinne Vasaloppet i 2018, og så går det, sier NRK-ekspert Petter Skinstad etter Nygaards maktdemonstrasjon.

27-åringen har jobbet målrettet mot årets Vasaloppet i 10 år. I dag fikk han kransen rundt halsen som et bevis på at planen ble vellykket.

– Det er noe av det mest overlegne vi har sett, mener Skinstad.

– En ufattelig god følelse

Dermed ble det norsk seier i det tradisjonsrike svenske rennet for sjette året på rad. John Kristian Dahl vant både i 2014, 2016 og 2017 og var med lenge med i teten også søndag. I 2015 vant Petter Eliassen og i 2013 ble det seier til Jørgen Aukland.

– At man skulle lykkes på en dag som det her, det er helt fantastisk. Jeg er så utrolig takknemlig for å ha muligheten til å stå med denne kransen her. I dag ble den største drømmen på lang tid oppfylt, sier en rørt Nygaard etter seieren.

– Det var en ufattelig god følelse å krysse mållinjen først, legger han til.

Svenske Bill Impola ble nummer to i søndagens renn, mens Stian Hoelgaard fulgte på plassen bak.

Bjørseth Berdal-brudd

BLE HENTET INN: Tore Bjørseth Berdal. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tore Bjørseth Berdal så lenge ut til å knuse all motstand da han stakk fra resten av tetgruppa drøyt to mil før mål. En gruppe med flere forhåndsfavoritter jaget ham gjennom de svenske skoger, men 30-åringen imponerte voldsomt og fikk et bra forsprang.

– Dette er vinn eller forsvinn, kommenterte Skinstad etter hvert som Bjørseth Berdal fikk en større og større luke.

30-åringen har nemlig ingen spurt å stole på, så han var nødt til å komme alene til mål.

– Kanskje var dette det perfekte rykket, utbrøt NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Det viste det seg imidlertid at det ikke var. 2,5 kilometer før mål ble Bjørseth Berda hentet inn av en gruppe på rundt 20 løpere, som gjorde opp om seieren.

Øystre Slind nummer to

Astrid Øyre Slind gikk inn til en sterk andreplass i kvinneklassen. Kun svenske Lina Korsgren var sterkere enn Oppdal-jenta. Tsjekkisk-østerrikske Katerina Smutna ble nummer tre.