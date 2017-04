– Jeg har aldri opplevd at en arrangør vil slette bakkerekorden, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Kamil Stoch hoppet 251,5 meter og satte ny bakkerekord under lagkonkurransen i Planica.

ENIG: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Men selv om TV-bildene tydelig viste at polakken var nedi med stumpen, godkjente dommerne hoppet.

– Det betyr ingenting for meg om jeg var nedi med rumpa. Jeg landet, jeg stod, og det er jeg som har bakkerekorden, sa Stoch til NRK.

– Vi skylder ikke på Stoch

Remen Evensen var tidlig ute og mente at Stoch burde gi fra seg bakkerekorden. Og ifølge nettstedet skijumping.pl kan nå ikke arrangøren Planica stå inne for at en offisielle rekord faktisk var et fall.

– Vi gjør dette for å opprettholde ryktet vårt som en legendarisk hoppbakke. Bakkerekorden må være satt på en riktig måte, sier Planica-direktør Jelko Gros til skijumping.pl.

Direktøren opplyser at de vil sende et brev til Det internasjonale skiforbundet (FIS) der de ber om at rekorden blir slettet fra historiebøkene.

– Må settes riktig

I stedet vil Planica at Stefan Kraft sitt hopp på 251 meter fra samme konkurranse, skal være den gjeldende rekorden.

– Jeg synes dette er riktig. Vi er på villspor dersom et fall blir dømt til stående. Da er det mange andre som burde hatt en bakkerekord, sier Evensen, og sikter til russeren Dimitri Vassiliev, som ikke fikk godkjent verdensrekord da han falt på 254 meter i Vikersund i 2015.

– Dersom Kamil Stoch sitt hopp er bakkerekord, burde Vassiliev hatt verdensrekorden. Jeg mener man må ha mulighet til å se på video i etterkant, og enkelt bedømme om det er et fall eller ikke når dommerne ikke alltid klarer å se på grunn av avstanden, sier Remen Evensen.

– Bakkerekorder og verdensrekorder må settes riktig, fortsetter hoppeksperten.

REKORD: Stefan Kraft mottok verdenscuptrofeet i Planica. Nå ønsker arrangøren at østerrikeren også får bakkerekorden. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Har bestilt Kraft-skilt

FIS opplyser at de vil behandle saken på vanlig måte.

– Vi skal vurdere saken når vi får brevet fra Planica, sier renndirektør i FIS, Walter Hofer, men legger til:

– I våre dokumenter står det at Kamil Stoch har hoppet lengst. Dommerne godkjente hoppet, vi ønsker ikke å undergrave kompetansen deres, men vi skal se på det når vi oppsummerer sesongen.

Men Planica ser ikke ut til å bry seg om å vente på et FIS-svar, og har allerede bestilt et skilt med bilde av Stefan Kraft som de vil plassere på 251-meterstreken.

– Turister skal ha muligheten til å se skiltet før påske, sier direktør Jelko Gros.

– Jeg tror Planica har gjort opp sin mening uansett hva FIS mener, sier Johan Remen Evensen.