Mandag publiserte NRK en nettsak hvor det kom frem at Planica ville sende et brev til Det internasjonale skiforbundet for å få bakkerekorden til Kamil Stoch slettet. Dette viser seg ikke å stemme, og saken var en aprilspøk.

– Det er bare å beklage. Våre journalister oppdaget dessverre for sent at dette var en artikkel publisert lørdag, og denne ble publisert før NRK fikk tak i arrangementansvarlig som kunne avkrefte saken, sier redaksjonssjef i sporten Anders Sårheim.

Direktør i Planica, Jelko Gros, som ble sitert av nettstedet som stod bak spøken, skijumping.pl, ler godt når NRK får tak i ham.

– Det er en eller annen aprilspøk. Jeg vet ikke hvem som har kommet med spøken. Den er ikke kommet herfra, fra folk i Planica. Jeg tror den kommer fra noen i Norge, men jeg vet ikke hvem. Det er viktig for meg å få frem, sier Jelko Gros.

Han understreker at de som arrangør ikke ville hatt muligheten til å endre på en rekord.

– For oss er det ikke mulig å omgjøre en avgjørelse tatt av dommerne. Det samme har skjedd før at hoppere har vært i bakken, men fortsatt har fått godkjent hoppet sitt. Jeg tror noe av det samme skjedde i Sapporo i 76, sier Gros og fortsetter:

– Men det går klart frem av regelverket at det ikke er mulig å få omgjort dette. Selv om vi skulle ha kommet med et slikt brev til FIS ville det ikke vært mulig å få det omgjort. Det er ikke mulig å forandre resultatet etter at dommerne har tatt beslutningen sin.