– Det føles helt jævlig. Det føles som et mareritt jeg ikke har hatt lyst til å oppleve, sier Ole Sæter til et samlet pressekorps etter kampen.

For etter knappe tre minutter måtte Rosenborg-profilen byttes ut med en kjenning på bakside lår. Dermed måtte han se KFUM Oslo vinne 3–1 fra benken.

– Dette var en festdag jeg ville prege på min måte, og så blir det ikke noe av. Det føles forferdelig, sier han.

Han sier selv at han ikke er bekymret for at skaden vil bli langvarig, og at følelsen er mye bedre nå.

Rosenborg er inne i en dårlig periode. Alfred Johanssons menn står nå med fire kamper på rad uten seier i Eliteserien.

– Vi håndterer ikke motgangen i kampen på en god måte. Vi ser et lag som ikke klarer å holde oppe prestasjonene. Og da spiller det ingen rolle hvem vi møter. Da kan vi tape mot alle, sier Johansson til NRK.

FRUSTRERT: Rosenborg-trener Alfred Johansson var tydelig opprørt under torsdagens kamp. Foto: NTB

– Vi har bedre fotballspillere

Til tross for at RBK tok ledelsen, så raknet det. Like etter pause hadde KFUM Oslo snudd det takket være Robin Rasch og Petter Nosa Dahl.

Kvarteret etter sørget Johannes Andres Nunez Godoy for 3–1 som ble resultatet.

– Vi har bedre fotballspillere. Vi er flinke, og vet hva vi kan. De er ikke det samme laget som før. Vi visste at de kom til å gi oss rom. Så vi måtte bare bruke det, sier målscorer Dahl til NRK.

Dermed vant KFUM Oslo sin første kamp på Lerkendal. Med seieren gikk laget opp til femteplass på tabellen og passerte Rosenborg.

– Jeg er litt tom for ord akkurat nå. Vi slipper nesten ikke til målsjanser i løpet av 90 minutter. Man blir varm i hjertet av sånn. Vi er Oslos beste lag nå, og det skal vi fortsette å vise, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard til NRK.

Foto: NTB

Målfest landet rundt

Som alltid var det duket for full runde i Eliteserien den 16. mai – med strålende vær fra Skien til Bodø på fotballens festdag.

Det var stort sett utsolgt på alle arenaene langs hele Norge. Opp mot 100.000 mennesker møtte opp landet rundt.

Verst var det kanskje for hjemmesupporterne i Sarpsborg. Før 25 minutter var spilt ledet bortelaget HamKam 3–0.

På 4–0 begynte hjemmefansen å forlate tribunen. Og til pause ledet HamKam 5–0.

– Det er pinlig. Det er flaut det vi leverer utpå her. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Vi skal ut og prøve å redde stoltheten vår, sa Sarpsborg 08-stopper Magnar Ødegaard til TV 2 i pausen.

Det endte til slutt hele 7–1 – HamKams største seier på øverste nivå noensinne. Med det sendte HamKam seg selv opp fra nedrykksplass og Sarpsborg 08 ned til nedrykk.

Men det var ikke bare i Sarpsborg at målene rant inn:

Resultater, 16. mai Ekspander/minimer faktaboks Bodø/Glimt - Tromsø 4-0 Brann - Sandefjord Fotball 2-1 Fredrikstad - Strømsgodset 4-1 FK Haugesund - Kristiansund 1-0 Odd - Molde 0-4 Rosenborg - KFUM Oslo 1-3 Viking - Lillestrøm 1-4 Sarpsborg 08 - HamKam 1-7

– Vi nærmer oss 200 millioner kroner

En av indrefiletene var møtet mellom rivalene Bodø/Glimt og Tromsø. Førsteplass mot sisteplass. Det var ventet å bli hett mellom de to nordnorske rivalene.

For på den helgule siden finner du både fjorårets Tromsø-trener Gaute Helstrup og årets spiller i Tromsø, Jostein Gundersen, som begge har tatt den «forbudte» overgangen fra Tromsø til Bodø.

Det samme har tidligere TIL-profiler som August Mikkelsen, Runar Espejord og Daniel Bassi gjort. Og Tromsø-fansen ble møtt med et ekkelt syn:

Bodø/Glimt hadde viste dominans og ledet 2–0 til pause etter to mål av Albert Grønbæk. Den danske juvelen ble hyllet i TV 2s studio.

– Det er på et så skyhøyt nivå. De har takket nei til bud rundt 130 millioner kroner. Vi nærmer oss 200 millioner etter den der, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Glimt vant til slutt 4–0 og leder Eliteserien. Tromsø er stadig på sisteplass med tre poeng etter syv kamper.