Pilen pekte nedover, men nå tror eksperten at Carlsen prøver å bli historisk

Magnus Carlsen strekker armen frem mot Shakhrijar Mamedjarov. De to blir enige om remis i den femte runden av Shamkir Chess i Aserbajdsjan, som pågår denne uken. For 46. gang på rad har nordmannen spilt et parti uten å tape. Det er ny rekord.

Carlsen er likevel ikke fornøyd.

– Jeg føler det er litt opp og ned. Scoren er veldig bra. I dag var jeg ikke veldig fornøyd. Resultatet var bra med remis, men jeg var ikke så veldig fornøyd med spillet mitt. Jeg må prøve å samle meg på fridagen, sier Carlsen på pressekonferansen.

Det til tross for at han leder turneringen. Han vil spille enda bedre. Han skal ikke bare være best i verden.

Han skal være best i historien.

Jakten på tronen

Carlsen er blitt en av historiens beste sjakkspillere. Likevel er det én person som fortsatt nevnes før Carlsens navn når sjakkspillere skal rangeres: Russeren Garry Kasparov.

Kasparov var sin tids største. Han har vunnet VM seks ganger, mot Carlsens fire. Han var også den første personen i verden som brøt en magisk grense på 2800 ratingpoeng.

TRONSKIFTE: Dette partiet mellom 13 år gamle Magnus Carlsen og Garry Kasparov er på mange måter symbolet på hva som skulle skje i sjakkhistorien. Carlsen hadde Kasparov i kne, men den rutinerte verdenseneren reddet til slutt remis. Foto: Omar Oskarsson / NTB scanpix

Siden da har mange passert 2800-poengsgrensen. Carlsen har verdensrekorden på 2882 poeng fra tilbake i mai 2015. Han er den eneste i historien som virkelig har vært i nærheten av å nå 2900 poeng.

– Det er regnet som en magisk grense. Noen ganger stiller man spørsmål om hva Magnus skal jobbe mot. Han jakter jo på de tingene som gjør at han kan bli historiens beste. En slik rating vil befeste hans posisjon, mener Bae.

Problemet, hvis vi kan kalle det det, er Carlsens utvikling de siste årene. Fra å være verdens desidert beste for fire år siden, har pilen stort sett pekt én vei:

Nedover.

Varslet krise

Under VM i november fikk han spørsmål om hvem hans største forbilde innen sjakken var. Han svarte at det var ham selv for tre, fire år siden. Da var han kjent for å kverne i stykker motstanderne. Fra helt like stillinger, tryllet Carlsen frem seiere gang på gang.

Dét har han slitt mer med siden.

– Han har trukket det frem selv også, at han ikke har vært helt presis i det partiene skal avgjøres, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Uttalelsen under VM fikk journalistene og sjakkverdenen til å smile. Men for Carlsen var det ramme alvor. Han var ikke fornøyd med hvordan han hadde spilt den siste tiden.

STORMESTER: Judith Polgar er en av tidenes beste kvinnelige sjakkspillere. Hun kommenterte den offisielle sendingen under VM i hurtig- og lynsjakk. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Magnus Carlsen har en krise med seg selv. Han nøler når han skal ta avgjørelser om hvordan han skal styre kampen, sa stormester Judith Polgar til NRK under VM.

Da Carlsen satte seg ned ved brettet i VM i november, var han tre ratingpoeng foran sin motstander, Fabiano Caruana. Det er så lite at dersom Carlsen hadde tapt ett parti, ville amerikaneren overta tronen som verdens best ratede spiller.

Carlsen hadde da vært på toppen siden juni 2011. Fra da og frem til VM hadde aldri noen vært nærmere på listen. Men tapet under VM-kampen kom aldri. De 12 langsjakk-partiene endte alle med remis og status quo på verdensrankingen. Carlsen vant til slutt omspillet og verdensmestertittelen.

Da nordmannen møtte NRK etter VM-kampen, innrømmet han at ting ikke bare hadde vært enkelt i løpet av tiden som verdensener.

– Jeg har åpenbart ikke vært motivert nok, var Carlsens nådeløse dom over seg selv da.

– Det dårligste på lenge

I samme intervju varslet han bedring. Forberedelsene til VM i hurtig- og lynsjakk hadde vært gode. Bedre enn tidligere, mente han selv.

Men under VM i hurtig- og lynsjakk, startet nordmannen langt under pari. Han tapte de to første partiene i hurtigsjakken mot langt dårligere motstand.

– Det er det dårligste jeg har spilt så lenge jeg kan huske, sa Carlsen da.

Etter første dag var Carlsen i realiteten uten mulighet til å vinne VM i hurtigsjakk.

Han var forbannet og viste det med hele seg:

Magnus Carlsen var ikke fornøyd med eget spill under første dag av VM i hurtigsjakk i desember. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Forvandlingen

Så begynte Carlsen å vinne. Han endte som nummer fem i hurtigsjakken, og uttalte at han ikke samlet på femteplasser.

Under lynsjakkturneringen gikk det langt bedre. Carlsen gikk gjennom sine 21 partier uten å tape. Det hadde ingen gjort før.

SLO TILBAKE: Magnus Carlsen ble nummer fem i VM i hurtigsjakk i desember. Deretter slo han tilbake med en oppsiktsvekkende god lynsjakkturnering. Han avsluttet året med seier i lynsjakk-VM. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Carlsens manager, Espen Agdestein, mener han så at endringen skjedde allerede etter VM-seieren mot Caruana.

– Jeg tror suksess avler suksess. Jeg tror han fikk en følelse etter VM-kampen av at han var på sporet av å forbedre seg. Det ga ham motivasjon. Han har virket veldig motivert, også for den klassiske sjakken, sier Agdestein.

– Hvordan ser du det på ham? Er det noe spesielt han gjør nå som han ikke har gjort før?

STØTTESPILLER: Espen Agdestein (t.v.) har vært manager og støttespiller for Magnus Carlsen i mange år. Han mener å se en endring i verdensmesterens innstilling. Her fra VM i 2016. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Det er nok mer en følelse for han selv. Det er vanskelig å sette fingeren på. Han er nøye med å leve sunt og leve som en toppidrettsmann. Det er jo bra for sjakken at fokuset er veldig til stede, sier Agdestein.

Siden nyttårsrakettene ble skutt opp, har trenden bare fortsatt. I årets første storturnering gikk han hen og vant i Wijk aan Zee. Da merket nordmannen at formen var i anmarsj. Han var egentlig litt frustrert over at det var så lenge til neste turnering.

– Det blir en stund til jeg spiller igjen, dessverre. Jeg skulle gjerne spille igjen snart, men det er ingen passende turneringer med det første, sa han i TV 2s sending.

Den «umulige» grensen

Med resultatene i den pågående turneringen, har Carlsen økt forspranget på verdensrankingen. Carlsen leder nå med over 30 poeng ned til Caruana på liveratingen.

– Det er kjempegøy at han har fått en skikkelig ledelse på ratingen igjen. Så er det sånn at neste parti er det som teller. Historien får være historie. Så gjelder det å holde motivasjonen, sier Agdestein.

Det er likevel ikke det mest oppsiktsvekkende. Hittil i år har nordmannen spilt så bra at det tilsvarer en ratingscore på over 2900 poeng – altså en score som ingen i historien har klart å oppnå. Ratingsystemer baserer seg på prestasjoner over tid. Du får eller taper poeng basert på forventet utfall i et parti. Det vil derfor ta tid før Carlsen faktisk oppnår en rating på over 2900.

Menn på sikt kan han kanskje passere sin egen verdensrekord på 2882 poeng, og kanskje også bryte den utrolige grensen på 2900 poeng.

Foreløpig er det naturligvis tidlig å snakke om en slik grense. Kanskje er det ikke heller realistisk. Manageren tror ikke 2900-grensen ligger i bakhodet. Foreløpig.

– Jeg tror han tenker kortere frem i tid, at han føler han kan vinne partier og turneringer. Det kommer kanskje når han nærmer seg det eventuelt, men det er jo et stykke dit. Skulle han fortsette oppover, kan det hende at han tenker litt på det, sier Agdestein.

VERDENSMESTER: Magnus Carlsen vant VM i 2018 til tross for at han selv mener han ikke har vært motivert nok. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Blitt mer uforutsigbar

Carlsen har aldri tidligere spilt flere partier på rad uten å tape. Da han onsdag spilte remis mot tidligere verdensmester Veselin Topalov, var det hans 45 langsjakkparti på rad uten å bli slått.

Mange av partiene er riktignok remiser, men i år har Carlsen vunnet syv av sine 17 partier. Tidligere har Carlsen vært kjent for å jobbe like stillinger til seiere. Nå har han flere strenger å spille på, mener Bae.

TROFEET: I desember ble Magnus Carlsen verdensmester for fjerde gang. Da hadde han spilt 12 remiser og slo til slutt Fabiano Caruana i omspill. Foto: Frank Augstein / AP

– Kanskje han spiller på et litt bredere repertoar enn den klassiske Magnus-stilen. Han hadde utrolig suksess med disse jobbeseierne tidligere. Det var motstanderne etter hvert forberedt på. Uansett om det var jevnt etter fem timers spill, nektet Carlsen å gi seg, sier Bae og legger til:

– Nå kan Magnus vinne på raskere måte også, med mer aggressivt spill. Han er blitt mer uforutsigbar i hvilken metode han bruker på jakt etter seiere.