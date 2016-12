Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Svenske Maria Pietilä-Holmner gikk skikkelig på trynet under 2. omgang av kvinnenes storslalåm.

I en av de siste svingene før mål kom hun for langt ut og rakk ikke å hente seg inn igjen til neste sving og hektet i porten.

– Hun får seg en smell

Alpinisten fløy gjennom luften før hun rullet nedover mot mål og endte i sikkerhetsputene rett ved siden av målseglet.

FALT STYGT: Svenske Maria Pietilä Holmner falt stygt under kvinnenes storslalåm tirsdag. Foto: Marco Trovati / Ap

– Hun begynte å bli sliten i to svinger før og så kom hun for sent og hektet. Hun blir slått hardt rundt, kommenterte NRKs alpinekspert Paul Arne Skajem.

– Hun får seg en smell. Det er det ingen tvil om, utdyper han.

I det Pietilä-Holmner setter skien i porten ser det ut til at hun vrir kneet. Heldigvis løste bindingen på skien seg ut etter sammenstøtet.

Etter å ha truffet sikkerhetsputene ligger hun en stund før hun klarer å komme seg ut av nettet. Da så det tilsynelatende ut at det gikk bra med henne.

– Hun vinker og håper det er et tegn på at hun har det bra. Den var ikke pen for kneet, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

Men etter krasjen ble alpinisten fraktet til sykehuset.

– Hun er på vei til sykehuset for undersøkelser. Før leger har sett på det kan vi ikke uttale oss, sier pressesjefen for det svenske alpinlandslaget, Erik Danielsson, til Aftonbladet.

– Guffen reprise

Alpinisten gikk for egen maskin ut av målområdet, men det så ut som hun hadde fått seg en skikkelig smell og haltet seg fremover.

– Den reprisen var guffen, fortsatte Lerdahl.

Svensken var nummer fire etter den første omgangen og var i ferd med å kjøre seg inn til en fin plassering selv om hun var noe bak leder Tessa Worley ved passering på siste mellomtid.

– Det var synd. Hun hadde virkelig begynt å bite ifra seg i topp ti-sjiktet. Vi begynner å se god gammel stil, kommenterte Lerdahl.

Amerikanske Mikaela Shiffrin vant til slutt løpet suverent 78 hundredeler foran franske Tessa Worley. Italienske Manuela Mölgg ble nummer tre.

For de norske utøverne ble det to topp-ti-plasseringer. Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth kjørte seg opp i 2. omgang, fra en henholdsvis 11. plass og 14. plass til en 9. plass og en 10. plass.