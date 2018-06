På spørsmål fra NRK i mixed zone sier Phil Jones at inngangen til kampen var som den pleier å være.

– Det var som alle andre kamper, vi ønsket å vinne den og det er skuffende å tape, sier Manchester United og England-forsvareren.

Enklere vei

England og Belgia, som begge stilte med reservepregede lag, fikk mye kritikk for måten de fremstod på i den siste gruppespillskampen.

Han vil ikke være med på at veien til semifinalen nå kan bli enklere for England etter at de falt ned på andreplass i gruppen. Først venter Colombia, og ved eventuell seier der vinneren av Sverige-Sveits.

– Det var ikke i våre planer i det hele tatt. Vi ønsker å vinne alle kamper, og bryr oss ikke om hvem vi møter, sier Jones til NRK.

– Det var en fin sjanse til for flere til å spille, og vi viste hva vi er laget av. Det var bra i perioder, og nå forventer vi en tøff kamp mot Colombia.

– Farlig å tenke på den måten

PÅ STREKEN: Ingen kan beskylde Gary Cahill for å prøve i akkurat denne situasjonen, hvor han hindret en tidlig ledelse til Belgia. Foto: Marko Djurica / Reuters

Midtstopperkollega Gary Cahill medgir at kampen hadde et annet utgangspunkt enn normalt, men fastholder at engelskmennene forberedte seg på samme måte som alltid.

– Det var merkelige omstendigheter med all praten rundt, men det er farlig å tenke på den måten. Vi må tenke på neste kamp, og på å vinne den uansett hvem vi møter. Å tenke lenger enn det er skummelt.

BLODIG: Thomas Vermaelen fikk et kutt over øye, men forsikret med hovent øye i mixed zone om at det var ingenting alvorlig. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

– Umulig å gå utpå og prøve å tape

Heller ikke Belgias Thomas Vermaelen er enig med dem som har spekulert i at dette var kampen det lønte seg å ikke vinne. Han og lagkameratene møter nå Japan, og deretter vinneren av Brasil-Mexico om de selv vinner.

– Det er umulig å gå ut på en fotballbane og prøve å tape. Vi ønsket å vinne, og fortsette den gode trenden vi er inne i, sier han til NRK.