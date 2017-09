Solberg var involvert i en kollisjon i første sving tidlig i den andre semifinalen.

Solbergs kone, Pernilla Solberg, bekrefter overfor NRK at ektemannen har brukket kragebeinet.

Solberg ble hentet av ambulanse og kjørt rett til sykehus etter krasjen.

Søndag kveld sier Solbergs pressekontakt, Per-Espen Løchen, følgende til NRK om situasjonen:

– Kragebeinet er brukket tvers av, det er ikke bare et brudd, så han kommer til å bli på sykehuset over natten.

Tidligere søndag sa Løchen at teamet tross alt er lettet over at det ikke var mer alvorlig.

– En bruddskade er alvorlig nok, men vi fryktet det skulle være en ryggskade, sier han.

Sikkerhetsbelte

Løchen er til stede i Latvia og var vitne til Solbergs kollisjon. Solberg har blitt undersøkt på intensivavdelingen på et sykehus i Riga.

Løchen tror kragebeinsbruddet kan ha blitt forårsaket av sikkerhetsbeltet.

– Beltet kan ha forårsaket skaden da han fikk seg en skikkelig smell bakfra. Det er spekulasjoner fra min side, men det høres fornuftig ut.

Solberg, som har vært verdensmester i rallycross to ganger tidligere, ble også sendt til sykehus med ryggsmerter etter en kollisjon i Canada i fjor.

– Jeg har vært med på mye rart, men dette var det absolutt verste. Jeg fryktet å bli lam, sa Solberg da.

VERDENSMESTER: Johan Kristoffersson ble verdensmester mens Petter Solberg lå i ambulansen. Bildet er fra VM-runden på Lånkebanen i juni. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Veldig synd på Petter

Solbergs lagkamerat Johan Kristoffersson vant søndagens VM-runde og sikret dermed VM-tittelen sammenlagt for første gang. Solbergs team sikret også lagmesterskapet.

– Det føles helt utrolig. Jeg tror det tar tid før det synker inne, for jeg var ikke helt forberedt på å vinne her. Nå har vi sikret både VM-tittelen og lagseieren, sier Kristoffersson.

– Jeg synes veldig synd på Petter, men samtidig må jeg få takke familien min, spesielt faren min. Vi har virkelig kjempet for å ta VM-tittelen, sa en tårevåt Kristoffersson videre.

Dermed ble det en ettermiddag med blandede følelser for teamet PSRX

Volkswagen. Det at teamet vant fabrikkmesterskapet betyr at Solberg ble verdensmester mens han lå i ambulansen.

Kristoffersson leder VM med hele 271 poeng. Solberg følger på annenplass med 209 poeng, men presses hardt av Mattias Ekström. Det er to VM-runder igjen, én i Tyskland og én i Sør-Afrika.