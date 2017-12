Skiforbundets laguttak ble offentliggjort mandag, men vrakingen er ikke overraskende for Northugs trener Stig Rune Kveen.

– Petter er ikke i form, og trenger to uker med trening, sier Kveen til tvsporten.no.

Neste sjanse i verdenscupen blir da rennene i Roblach siste helgen før jul. Eventuelt blir det skandinavisk cup i finske Vuokatti samme helg.

Northug gikk ikke videre fra prologen på Lillehammer lørdag, og valgte deretter å droppe søndagens fellesstart med skibytte.

– Det er krise for Petter Northug, sa Fredrik Aukland etter prolog-exiten.

Foruten prolog-exiten lørdag har Northug gått to renn på Gålå denne sesongen. Det ble over og ut i kvartfinalen, mens 15-kilometeren endte med 17. plass.

Sesongstarten i vasken

Nå ryker også verdenscuprennene i Davos, og det forlenger den grusomme sesongstarten for Northug.

Sesongstarten har absolutt ikke gått etter planen for superstjernen fra Mosvik. Han måtte stå over rennene i Bruksvallarna og Beitostølen på grunn av sykdom.

Det gjorde at Northug ble vraket til renne i Ruka, og etter et sleivspark mot landslagsledelsen på Instagram ble han kalt inn på teppet. På Lillehammer i helgen fikk han sjansen, men etter exit i prologen valgte han altså å stå over søndagens renn.

Verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo har vist superform, men går kun ett renn i Davos. Han stiller til start på sprinten, men dropper 15-kilometeren på søndag.