Petter Northug sjanseløs på Birken-seier

Endelig, rett før klokka 11 lørdag, gikk Northug i mål. Det var etter at kvinnenes vinner, polske Justyna Kowalczyk var gått over målstreken. Kvinnene startet riktignok et kvarter før, men i mål var Northug over tjue minutter bak Andreas Nygaard, som vant rennet. Til slutt en temmelig skuffende 97. plass for trønderen, som snart har to svært dårlige sesonger bak seg.

– Surrealistisk

Nygaard slo Tord Asle Gjerdalen lett i spurten. De to gikk alene sammen i tet en lang periode mot slutten av løpet. Nygaard vant nylig Vasaloppet. Han er en av ganske få som har sikret seg seieren i de to løpene samme sesong.

– Det var litt surrealistisk. Vanligvis holder jeg på å dø de første 30 minuttene, i år lurte jeg på om jeg hadde glemt å fylle sekken, sa han rett etter målgang.

Løperne skal gå med en ryggsekk som veier minst tre og en halv kilo. De kjente ikke Team Santander-løperen.

– Dette er min beste dag som skiløper noensinne. Skiene var helt ekstreme, det er utrolig at man kan ha så gode ski, sier Nygaard.

Team Santander tapetserte pallen

Det er åpenbart at smøreteamet til Team Santander hadde en gulldag. Andremann var Tord Asle Gjerdalen, tredje var Anders Aukland. Alle fra Team Santander.

– Vi har så gode ski at våre største konkurrenter var hverandre, sier Gjerdalen til NRK.

Gjerdalen prøvde lenge å knekke lagkompisen, men lyktes ikke. Etter rennet hyllet han Nygaard.

– Jeg skjønte han kom til å bli hard da han ikke slapp. Andreas er i kongebra form, og det er gøy å se hvordan han stråler, sier han.

Rennet startet i svært kaldt vær på Rena. Det var en tøff dag på jobben for langløperne som gikk under blå himmel fra start til mål.

Vinnertiden på Lillehammer ble 2.33.13,7.