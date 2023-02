– Jeg blir jo frustrert. Altså, han er rendyrket sprinter, så jeg har store krav til Even når han er på start i verdenscup. Når jeg ser det er gjengang i feil og feighet i heat, som det ble nå, så mener jeg at da må han ta seg sammen, smeller det fra Petter Northug, som er på plass i Slovenia som ekspert for TV 2.

Even Northug var i knallform i sesongstarten, men etter NM-sølvet for en snau måned siden har trønderen trøblet.

Rennene i Livigno, Les Rousses og Toblach endte med 10.-, 13.- og 18.-plass. Norges førstelag ble sensasjonelt slått ut av sprintstafetten i Livigno etter en svak prolog fra Northug. Resultatrekken får storebror til å riste på hodet.

– Du kan ikke gjøre sånne barnefeil som han har gjort et par helger, og sist nå i Toblach også, bli for feig i kvartfinalen. Da ryker du rett ut, og det håper jeg han lærer av. Han har hatt et par sånne episoder tidligere hvor jeg håpet at han hadde lært, og da blir jeg litt sånn irritert og provosert, for det skal du ikke gjøre når du er på jobb, sier Petter Northug – og legger til:

– Da mener jeg det er bedre å ikke møte opp.

FAGMENN: Petter Northug er på plass for TV 2 på VM-arenaen. Der diskuterte han løypen med svenske Calle Halfvarsson dagen før sprinten. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Rister på hodet: – Han må våkne

Petter Northug mener det er merkbart hvordan broren har blitt mer seriøs de siste sesongene. Han omtaler ham som en nerd, en som er flink til å løse prologer og ulike løyper taktisk og forberede seg mentalt. På en god dag mener sprintverdensmesteren fra 2015 at det er realistisk å håpe på en VM-medalje.

Yngste langrennsbror Northug vant sesongåpningen på Beitostølen og ble nummer to i verdenscupen i Ruka og Lillehammer.

– Han må nullstille hodet sitt, og så må han våkne litt, for det har vært for sløvt etter jul. Det har vært barnefeil som han gjør i heat. Og da må du ta deg sammen, og så må du ha fokus inn mot det ene løpet, og så må du gjøre ting riktig.

– Du må være mentalt forberedt når det er VM-sprint, for det handler mye om det som er oppe i hodet ditt, sier Northug, som sa til VG at Even måtte skjerpe seg.

– Det handler om å være sulten og det handler om å gjøre en treningsjobb videre når du er på landslag og utvikle seg, skal han bli en enda bedre sprinter, for det er skummelt å stagnere der han er nå. Da blir du også der ut karrieren.

Flirer av brorens utspill

Even Northug møter NRK kort tid etter trening på skistadion i Planica. 27-åringen er fornøyd med jobben han har fått lagt ned inn mot VM. Han føler seg trygg på formen.

– Ja, den er så bra som den kan være, så det føles veldig normalt og slik som før jul. Jeg er ikke redd for noe, sier Northug, mens han blir konfrontert med storebrors utspill på vei ut av stadion.

BOR I ITALIA: Norges landslag bor i Italia og brukte tirsdagen der. Johannes Høsflot Klæbo og Even Northug var i godt humør. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han er helt enig i at han har opptrådt feig. Det var nemlig han som tok det opp først. oppgitt og frusterert stemmer også godt overens med egen opplevelse.

– Først og fremst må jeg finne tilbake formen litt, ha litt mer overskdud. Det er det som gjør at jeg gjør flere feil i heatene også. Jeg er litt for sliten og hodet henger ikke helt med, sier lillebror Northug, som nå har tilbakelagt noen gode uker med trening.

– Petter sier at hvis man ikke stiller skjerpet til start, så er det ikke vits å møte opp. Hva tenker du om det?

– Godt poeng. Jeg har ikke tenkt å stille uskjerpet til start i mitt første VM, flirer Northug, som liker «alt» ved løypene i Planica. Les også: Monsen refser Valnes før VM-sprinten: – Ikke dagene for sånn tull

PS! VM-sprinten starter med prolog på NRK 1 og NRK.no torsdag fra klokken 12.00. Finalerundene starter fra 14.00. Norge stiller med Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes på herresiden.