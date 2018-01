Perlescoringer da United tok inn tre poeng på rivalen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er mulig å drømme. Dette er drømmenes teater, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter Manchester Uniteds 3-0-seier over Stoke på Old Trafford mandag.

– Det vil være rekord i Premier League om noen tar igjen et forsprang på 15 poeng, men kanskje de kjenner litt på det i den lyseblå delen av byen nå, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Manchester City virket uslåelige på toppen av tabellen frem til de slapp inn fire mål på Anfield søndag. Gapet på 15 poeng ble redusert til 12 da andreplasserte United tok seg greit av Stoke mandag.

Perlemål

Antonio Valencia brukte kun ni minutter på å dra seg inn i banen og banke ballen i krysset. Sju minutter før pause fikk maskene i motsatt kryss kjørt seg da Anthony Martial klinte til på direkten.

Råsterke Romelu Lukaku fastsatte sluttresultatet etter pause. Stoke har ikke vunnet på Old Trafford siden april 1976, og Paul Lambert får en formidabel oppgave med å berge den tradisjonsrike klubben fra nedrykk.

TAR OVER: Paul Lambert blir ny Stoke-manager. Mandag satt han på tribunen på Old Trafford. Foto: Carl Recine / Reuters

Ifølge britiske medier kjemper ikke de to Manchester-klubbene lenger om Arsenal-stjernen Alexis Sanchez da City skal ha trukket seg ut.

Den chilenske landslagsstjernen har i lengre tid vært koblet til City, og Manchester-klubben skal ha vært nær ved å sikre seg midtbanespilleren på overgangsvinduets siste dag i fjor sommer.

Mkhitaryan motsatt vei?

Alt tyder på at 29 år gamle Sanchez har spilt sin siste kamp for Arsenal. Søndag sa manager Arsène Wenger at en bekreftelse på hvem som blir chilenerens neste arbeidsgiver kan komme «i løpet av de neste 48 timene».

Ifølge Sky Sports skal Arsenal foretrekke at Sanchez havner på Old Trafford da United skal være villig til å la Henrikh Mkhitaryan gå motsatt vei som en del av avtalen.

Mandag var Mkhitaryan utelatt fra United-troppen. Mourinho så seg nødt til å kommentere situasjonen og vrakingen av armeneren foran kampen.

– Jeg ville snakket usant dersom jeg sa at det kun var en taktisk beslutning. Mens tvilen rundt hans framtid fortsatt er i luften, er det best både for han og oss at vi beskytter han.