– Det smakte godt med tre viktige poeng. Vi kom under og var ikkje veldig bra i første omgang. Men i andre omgang køyrde vi over dei. Dei fekk litt trykk på slutten, men det er naturleg når vi skal halde på leiinga, sa matchvinner Ohi til TV 2.

Molde var favoritt mot Dundalk, og fekk då også ein best mogeleg start på gruppespelet i europaligaen.

Dei starta med det same laget som slo Bodø/Glimt 4-2 i serien søndag. Men det skulle ein ikkje tru i første omgang.

– Dei var veldig dårlege før pause, men heva seg stort i andre omgang og slo oppskriftsmessig eit lag dei skal slå, sa Erik Huseklepp i TV 2s studio.

Molde låg nemleg under ved pause etter ein nokså tafatt første omgang. Dei skapte lite, og slapp også Dundalk til ein gong for mykje.

Sean Murray fekk stå heilt åleine og stange innlegget frå John Mountney i nettet ti minutt før pausen.

Kva trenar Erling Moe sa i pausen, veit nok berre spelarane. Men det hjelpte godt.

JUBEL I IRLAND: Ohi Omoijuanfo blei matchvinnar for Molde mot Dundalk Foto: Lorraine O'sullivan / Reuters

Det var eit heilt nytt Molde-lag som kom utpå i 2. omgang. Dei sette opp farten, og i periodar var det reine kanonadar mot 39 år gamle Gary Rogers i Dundalk-målet og hans forsvarskameratar. Molde dominerte totalt.

Det måtte gi resultat, og gjorde det etter 63 minutt. Marcus Holmgren Pedersen la inn, og Etzaz Hussain smelte ballen i mål med venstrebeinet.

Ni minutt etterpå blei innbytar Erling Knudtzon felt, og straffesparket var klokkeklart.

– Klaraste straffen på europaligaens første kveld, det er eg sikker på, meinte NRKs radiokommetator Olav Traaen.

Ohi Omoijuanfo plasserte ballen lågt og hardt inne ved stolpen.

Den første halvtimen av andre omgang spela Molde god fotball. Etter at snuopersjonen var over, trekte dei tilbake for å sikre dei tre poenga. Det heldt, men Dundalk var farleg nær scoring mot slutten av dei seks-sju tilleggsminutta.

Matchvinnar Ohi Omoijuanfo blei skadd og måtte gå ut heilt mot slutten av kampen.

I den andre kampen i gruppa låg også Arsenal under mot Rapid Wien, men vann til slutt 2-1. Molde møter Rapid heime i Molde i neste kamp 29. oktober og Arsenal borte 5. november.